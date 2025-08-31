Сьогодні 31 серпня: яке свято та день в історії

31 серпня в Україні – День шахтаря. Також сьогодні – Всесвітній день дистанційного навчання. У 1995 році на орбіту запустили перший український науково-дослідний супутник “Січ-1”. У 1997-му в автокатастрофі загинула принцеса Діана. У 1986-му в Чорному морі затонув “Адмірал Нахімов”. У 1939-му Верховна рада СРСР ратифікувала Радянсько-німецький договір про ненапад (відомий як Пакт Молотова — Ріббентропа), а німці озвучили свій ультиматум Польщі. У 1832-му народився український священник Агапій Гончаренко, який підкоряв з американцями Аляску та заснував у Каліфорнії хутір “Україна”. У 1422 році королем Англії став восьмимісячний Генріх VI – єдиний, кого коронували також королем Франції.

Свята та пам’ятні дати 31 серпня

В Україні – день міст Рівне та Донецьк, День шахтаря (усі три відзначають в останню неділю серпня).

У світі – Всесвітній день дистанційного навчання.

Також сьогодні: Міжнародний день поінформованості про передозування, Міжнародний день осіб африканського походження та День традиційної африканської медицини, Всесвітній день блогу, День Незалежності Киргизстану, День визнання франшизи.

31 серпня в історії

31 серпня 1422 року після несподіваної смерті свого батька королем Англії став Генріх VI – восьмимісячне немовля. Докладніше.

31 серпня 1832 року народився український священник Агапій Гончаренко, який втік від російської царської “охоронки” аж до США, підкорював з американцями Аляску та заснував у Каліфорнії хутір “Україна”. Докладніше.

31 серпня 1939 року Верховна Рада СРСР ратифікувала Радянсько-німецький договір про ненапад (відомий як Пакт Молотова – Ріббентропа). Докладніше.

31 серпня 1939 року Гітлер формально оголосив Польщі ультиматум, відомий як “16 пунктів”. Докладніше.

31 серпня 1986 року в Чорному морі затонув радянський пасажирський лайнер “Адмірал Нахімов”. Докладніше.

31 серпня 1995 року на навколоземну орбіту запустили перший український науково-дослідний супутник “Січ-1” – розробку КБ “Південне”. Докладніше.

31 серпня 1997 року в автокатастрофі у Парижі загинула принцеса Діана. Це сталося через кілька днів після першої річниці її офіційного розлучення зі спадкоємцем британського престолу принцом Чарльзом (зараз він король Чарльз або Карл III). Подружжя почало жити окремо задовго до розлучення, а сам публічний скандал у королівській родині продовжувався з 1992-го. Він зробив Діану ще популярнішою у ЗМІ. Будь-яка деталь її особистого життя після розриву з королівською родиною ставала сенсацією та приносила шалені доходи пресі. Відповідно за “колишньою Чарльза” буквально полювали папараці.

Після розлучення Діані надали апартаменти в Кенсінгтонському палаці, де вона жила з чоловіком у перший рік шлюбу. Туди вона перенесла свій офіс, який відповідав за благодійні проєкти. Також королева Єлизавета II залишила колишній невістці право користуватися ювелірні прикраси родини, які та отримала під час шлюбу, та використовувати королівський повітряний транспорт. Щодо королівської охорони, то розлучена принцеса мала право на неї, але користувалася ним лише тоді, коли подорожувала із синами. У решту часу від “палацової охорони” вона відмовлялася, вбачаючи в цьому контроль.

Зрозуміло, що молода жінка намагалася збудувати нові стосунки. “Коханням усього її життя” друзі Діани вже після її смерті називали британсько-пакистанського кардіохірурга Хасната Хана.

Таємно зустрічатися з ним принцеса почала задовго до офіційного розлучення. Їхній роман тривав близько двох років, і, за свідченнями самого чоловіка, Діана розірвала з ним стосунки буквально за місяць до своєї загибелі, у липні 1997 року. В останній місяць свого життя “принцеса сердець” закрутила роман з іншим мусульманином – Доді аль-Фаєдом, кінопродюсером та старшим сином успішного єгипетського бізнесмена. Фаєд на момент зустрічі з Діаною був заручений з американською моделлю Келлі Фішер. Як повідомляли ЗМІ, жінка дізналася про зраду, лише побачивши Діану зі своїм нареченим на знімках папараці. Роман колишньої дружини британського принца та Доді аль-Фаєда розжарив полювання папараці максимально. Цим двом просто не давали проходу. І це цькування зрештою призвело до трагічних наслідків. Автокатастрофа сталася, коли Діана та Доді намагалися втекти від папараці.

“Анрі Полю, заступнику начальника служби безпеки готелю “Ріц”, було доручено керувати орендованим чорним броньованим седаном “Mercedes-Benz S 280” 1994 року. Щоб уникнути уваги папараці, автомобіль-приманка спочатку виїхав з готелю “Ріц” (від головного входу на Вандомській площі), приваблюючи натовп фотографів. Потім Діана та Фаєд вирушили через задній вхід готелю, на Рю Камбон, приблизно о 00:20 31 серпня за центральноєвропейським часом, прямуючи до апартаментів на Рю Арсен Хаузсей. Вони зробили це, щоб уникнути майже 30 фотографів, які чекали перед готелем. Діана та Фаєд були пасажирами на задніх сидіннях; Тревор Ріс-Джонс, член команди особистого захисту родини Фаєд, знаходився на (правому) передньому пасажирському сидінні. Жоден із пасажирів не був пристебнутий ременем безпеки. Виїхавши з Рю Камбон та перетнувши площу Згоди, вони проїхали вздовж кур-ла-Рен та кур-Альбер 1е – набережної вздовж правого берега річки Сена – до підземного переходу на площі Альма. О 00:23 за центральноєвропейським часом Поль втратив керування автомобілем біля в’їзду до підземного переходу “Pont de l’Alma”. Повідомляється, що автомобіль врізався в білий “Fiat”, звернув ліворуч з двосмугової проїжджої частини та влетів у 13-й стовп, що підтримував дах. Він рухався з орієнтовною швидкістю 105 км/год, що більш ніж удвічі перевищує обмеження швидкості 50 км/год у тунелі. Потім його розвернуло, він вдарився назад об кам’яну стіну тунелю та нарешті зупинився”, — описує події англомовна Вікіпедія.

Першими на місці автомобільної аварії, звичайно, опинилися папараці, від яких “Мерседес” і гнав з такою швидкістю – щоб відірватися від переслідування. Деякі з фотографів кинулися допомагати постраждалим, а інші фотографували трагедію. Діана зазнала тяжких травм, але після ДТП вона була у свідомості. Відбулася зупинка серця, проте постраждалу реанімували та відправили до лікарні. Смерть Доді аль-Фаєда констатували на місці. Діана померла в лікарні о 04:00. Єдиний, хто вижив у ДТП – охоронець Тревор Ріс-Джонс. Проте через травму голови він не пам’ятає обставин аварії. Попри це у 2000 році Ріс-Джонс написав книгу “Історія охоронця: Діана, аварія і єдиний, хто вижив”, у якій розповів усе, що зміг згадати про той день. Останнє, що було відомо про подальшу долю Тревора – у 2020-х він працював головою відділу глобальної безпеки в компанії “AstraZeneca”, яка розробила одну з перших вакцин проти COVID-19.

Церковне свято 31 серпня

31 серпня – Покладення чесного пояса Пресвятої Богородицi. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо мурахи утеплюють мурашник, то зима буде суворою.

Якщо лебеді відлітають на південь, то сніг випаде рано.

Що не можна робити 31 серпня

Не можна важко працювати в саду та на городі (хатня робота та приготування їжі дозволяються).

Не можна стригти волосся.