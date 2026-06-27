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14-летний парень ушел из дома и не вернулся: где его нашли полицейские

Происшествия 15:46   27.06.2026
Оксана Якушко
14-летний парень ушел из дома и не вернулся: где его нашли полицейские

Полицейские Харьковщины оперативно разыскали подростка из села Левковка, сообщает Нацполиция.

Об исчезновении 14-летнего мальчика в Чугуевском РУП 27 июня сообщила его бабушка. Женщина рассказала, что внук ушел из дома и не вернулся. Мобильного телефона при себе у ребенка не было.

Правоохранители отработали возможные маршруты передвижения несовершеннолетнего и наладили взаимодействие с работниками железной дороги. Во время розыска и совместными усилиями полицейских и железнодорожников парня разыскали в Балаклее.

К счастью, никаких противоправных действий по отношению к нему не совершили.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 27 июня 2026 в 15:46;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицейские Харьковщины оперативно разыскали подростка из села Левковка, сообщает Нацполиция.".