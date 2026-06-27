14-летний парень ушел из дома и не вернулся: где его нашли полицейские

Полицейские Харьковщины оперативно разыскали подростка из села Левковка, сообщает Нацполиция.

Об исчезновении 14-летнего мальчика в Чугуевском РУП 27 июня сообщила его бабушка. Женщина рассказала, что внук ушел из дома и не вернулся. Мобильного телефона при себе у ребенка не было.

Правоохранители отработали возможные маршруты передвижения несовершеннолетнего и наладили взаимодействие с работниками железной дороги. Во время розыска и совместными усилиями полицейских и железнодорожников парня разыскали в Балаклее.

К счастью, никаких противоправных действий по отношению к нему не совершили.

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