Прогноз погоди на 28 січня у Харкові та області: туман, вдень 9°С тепла

Прогноз погоди на завтра, 28 січня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

По області: Без істотних опадів. 🌤Вночі та в першій половині дня туман🌫, видимість 200 – 500 м.

Вітер південний⬆️, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 0 – 5° тепла, вдень 4 – 9° тепла.

По місту: Без істотних опадів🌤. Вночі та в першій половині дня туман🌫, видимість 200 – 500 м. Вітер південний⬆️, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 1 – 3° тепла, вдень 5 – 7° тепла.