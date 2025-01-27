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Прогноз погоди на 28 січня у Харкові та області: туман, вдень 9°С тепла

Погода 20:24   27.01.2025
Оксана Якушко
Прогноз погоди на 28 січня у Харкові та області: туман, вдень 9°С тепла

Прогноз погоди на завтра, 28 січня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

По області: Без істотних опадів. 🌤Вночі та в першій половині дня туман🌫, видимість 200 – 500 м.

Вітер південний⬆️, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 0 – 5° тепла, вдень 4 – 9° тепла.

 

По місту: Без істотних опадів🌤. Вночі та в першій половині дня туман🌫, видимість 200 – 500 м.     Вітер південний⬆️, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 1 – 3° тепла, вдень 5 – 7° тепла.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Січня 2025 в 20:24;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 28 січня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".