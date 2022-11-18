Отдохнуть от негатива: тыквенная аллея появилась в поселке на Харьковщине
В поселке Близнюки Харьковской области ожидаются тыквенные выходные. На центральной улице выставили поделки из осеннего овоща, которые сделали представители старостатов громады.
Именно так Центр предоставления культурных услуг и библиотеки решили креативно поздравить аграриев с предстоящим профессиональным праздником, рассказали на странице Близнюковской громады в Facebook.
К поделкам подошли творчески, создав целые патриотические экспозиции — сельские зарисовки, в которых тыквы выступают в качестве и построек, и местных жителей. В одной из тыкв вырезали герб Украины.
«Овощные истории» можно будет увидеть вдоль центральной улицы Свободы в течение ближайших выходных.
«Приглашаем близнюковцев и гостей громады посетить тыквенную аллею, сделать фото на память и хотя бы на некоторое время отдохнуть от негативных мыслей», — добавили в громаде.
Фото: Близнюковская громада
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- • Дата публикации материала: 18 ноября 2022 в 22:18;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В поселке Близнюки Харьковской области ожидаются тыквенные выходные. На центральной улице выставили поделки из осеннего овоща, которые сделали представители старостатов громады.".