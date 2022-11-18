Отдохнуть от негатива: тыквенная аллея появилась в поселке на Харьковщине

В поселке Близнюки Харьковской области ожидаются тыквенные выходные. На центральной улице выставили поделки из осеннего овоща, которые сделали представители старостатов громады.

Именно так Центр предоставления культурных услуг и библиотеки решили креативно поздравить аграриев с предстоящим профессиональным праздником, рассказали на странице Близнюковской громады в Facebook.

К поделкам подошли творчески, создав целые патриотические экспозиции — сельские зарисовки, в которых тыквы выступают в качестве и построек, и местных жителей. В одной из тыкв вырезали герб Украины.

«Овощные истории» можно будет увидеть вдоль центральной улицы Свободы в течение ближайших выходных.

«Приглашаем близнюковцев и гостей громады посетить тыквенную аллею, сделать фото на память и хотя бы на некоторое время отдохнуть от негативных мыслей», — добавили в громаде.



Фото: Близнюковская громада