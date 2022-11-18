Live
  • Пятница 18.11.2022
    • Харьков
  •   -1°С
  • USD 36.57
  • EUR 37.77
    • 🟢

Отдохнуть от негатива: тыквенная аллея появилась в поселке на Харьковщине

Культура 22:18   18.11.2022
Елена Нагорная
Отдохнуть от негатива: тыквенная аллея появилась в поселке на Харьковщине Фото: Близнюковская громада

В поселке Близнюки Харьковской области ожидаются тыквенные выходные. На центральной улице выставили поделки из осеннего овоща, которые сделали представители старостатов громады.

Именно так Центр предоставления культурных услуг и библиотеки решили креативно поздравить аграриев с предстоящим профессиональным праздником, рассказали на странице Близнюковской громады в Facebook.

К поделкам подошли творчески, создав целые патриотические экспозиции — сельские зарисовки, в которых тыквы выступают в качестве и построек, и местных жителей. В одной из тыкв вырезали герб Украины.

«Овощные истории» можно будет увидеть вдоль центральной улицы Свободы в течение ближайших выходных.

«Приглашаем близнюковцев и гостей громады посетить тыквенную аллею, сделать фото на память и хотя бы на некоторое время отдохнуть от негативных мыслей», — добавили в громаде.


Фото: Близнюковская громада

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

21:16
Харьковщина — наиболее загрязненная минами и снарядами область — Синегубов
20:54
Учительница из деоккупированного села на Харьковщине открыла школу у себя дома
20:21
В Харькове заседали чиновники и нардепы. Информация Синегубова (фото)
19:46
Снег с дождем, ветер и гололед: завтра на Харьковщине будет бушевать стихия
19:09
Армия РФ обстреляла газовое предприятие на Чугуевщине — пострадал работник

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Отдохнуть от негатива: тыквенная аллея появилась в поселке на Харьковщине»; из категории Культура на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 18 ноября 2022 в 22:18;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В поселке Близнюки Харьковской области ожидаются тыквенные выходные. На центральной улице выставили поделки из осеннего овоща, которые сделали представители старостатов громады.".