Відпочити від негативу: гарбузова алея з’явилася в селищі на Харківщині
У селищі Близнюки Харківської області очікуються гарбузові вихідні. На центральній вулиці виставили вироби з осіннього овочу, які зробили представники старостатів громади.
Саме так Центр надання культурних послуг та бібліотеки громади вирішили креативно привітати аграріїв з майбутнім професійним святом, розповіли на сторінці Близнюківської громади у Facebook.
До виробів підійшли творчо, створивши цілі патріотичні експозиції – сільські замальовки, в яких гарбузи виступають в якості і будівель, і місцевих жителів. В одному з гарбузів вирізали герб України.
“Овочеві історії” можна буде побачити вздовж центральної вулиці Свободи протягом найближчих вихідних.
“Запрошуємо близнюківців та гостей громади відвідати гарбузову алею, зробити фото на згадку та хоча б на деякий час відпочити від негативних думок”, – додали у громаді.
Фото: Близнюківська громада
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Листопада 2022 в 22:18;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селищі Близнюки Харківської області очікуються гарбузові вихідні. На центральній вулиці виставили вироби з осіннього овочу, які зробили представники старостатів громади.".