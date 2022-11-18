Відпочити від негативу: гарбузова алея з’явилася в селищі на Харківщині

У селищі Близнюки Харківської області очікуються гарбузові вихідні. На центральній вулиці виставили вироби з осіннього овочу, які зробили представники старостатів громади.

Саме так Центр надання культурних послуг та бібліотеки громади вирішили креативно привітати аграріїв з майбутнім професійним святом, розповіли на сторінці Близнюківської громади у Facebook.

До виробів підійшли творчо, створивши цілі патріотичні експозиції – сільські замальовки, в яких гарбузи виступають в якості і будівель, і місцевих жителів. В одному з гарбузів вирізали герб України.

“Овочеві історії” можна буде побачити вздовж центральної вулиці Свободи протягом найближчих вихідних.

“Запрошуємо близнюківців та гостей громади відвідати гарбузову алею, зробити фото на згадку та хоча б на деякий час відпочити від негативних думок”, – додали у громаді.



Фото: Близнюківська громада