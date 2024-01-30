В Харькове демонтировали бюсты Космодемьянской, Матросова и других

В Харькове избавились от аллеи с бюстами комсомольцев на бульваре Богдана Хмельницкого.

Об успешной декоммунизации еще одного объекта в Харькове сообщил один из основателей движения «Деколонизация. Украина» харьковчанин Вадим Поздняков.

«Здесь были бюсты Островскому, Космодемьянской, Кошевому, Матросову и тому подобное», — отметил Поздняков.

При этом он подчеркнул, что в Харькове до сих пор не могут демонтировать аллею молодогвардейцев возле школы на улице Культуры.

Напомним, в 2021 году Минкульт по неизвестным причинам внес эту аллею в реестр памятников. В горсовете активистам в ответ на их обращения сообщили, что в ХОВА уже ответили на запрос об аллее с памятниками молодогвардейцам, полученный от 116-го лицея. Профильный департамент областной военной администрации дал ответ: «памятник не теряет своего правового статуса, но перемещается на соответственно подготовленные мемориализированные места и убирается из общественного пространства». Однако пока «из общественного пространства» молодогвардейцев не убрали.