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В Харькове демонтировали бюсты Космодемьянской, Матросова и других

Общество 10:21   30.01.2024
Оксана Горун
В Харькове демонтировали бюсты Космодемьянской, Матросова и других Фото: facebook Вадима Позднякова

В Харькове избавились от аллеи с бюстами комсомольцев на бульваре Богдана Хмельницкого.

Об успешной декоммунизации еще одного объекта в Харькове сообщил один из основателей движения «Деколонизация. Украина» харьковчанин Вадим Поздняков.

«Здесь были бюсты Островскому, Космодемьянской, Кошевому, Матросову и тому подобное», — отметил Поздняков.

При этом он подчеркнул, что в Харькове до сих пор не могут демонтировать аллею молодогвардейцев возле школы на улице Культуры.

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Напомним, в 2021 году Минкульт по неизвестным причинам внес эту аллею в реестр памятников. В горсовете активистам в ответ на их обращения сообщили, что в ХОВА уже ответили на запрос об аллее с памятниками молодогвардейцам, полученный от 116-го лицея. Профильный департамент областной военной администрации дал ответ: «памятник не теряет своего правового статуса, но перемещается на соответственно подготовленные мемориализированные места и убирается из общественного пространства». Однако пока «из общественного пространства» молодогвардейцев не убрали.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 30 января 2024 в 10:21;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове избавились от аллеи с бюстами комсомольцев на бульваре Богдана Хмельницкого".