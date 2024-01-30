У Харкові демонтували бюсти Космодем’янської, Матросова та інших

У Харкові позбавилися алеї з бюстами комсомольців на бульварі Богдана Хмельницького.

Про успішну декомунізацію ще одного об’єкта у Харкові повідомив один із засновників руху “Деколонізація. Україна” харків’янин Вадим Поздняков.

“Тут були погруддя Островському, Космодем’янській, Кошовому, Матросову тощо”, – зазначив Поздняков.

При цьому він наголосив, що в Харкові досі не можуть демонтувати алею молодогвардійців біля школи на вулиці Культури.

Нагадаємо, 2021 року Мінкульт із невідомих причин вніс цю алею до реєстру пам’ятників. У міськраді активістам у відповідь на їх звернення повідомили, що у ХОВА вже відповіли на запит про алею з пам’ятниками молодогвардійцям, отриманий від 116 ліцею. Профільний департамент обласної військової адміністрації дав відповідь: “пам’ятка не втрачає свого правового статусу, але переміщається на відповідно підготовлені меморіалізовані місця та усувається з громадського простору”. Однак поки що “з громадського простору” молодогвардійців не прибрали.