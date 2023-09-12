Молодогвардійців у Харкові не можуть демонтувати: в мерії пояснили чому
Харківська міськрада відповіла активістам проєкту “Деколонізація. Україна”, які вимагали демонтувати вісім пам’ятників “героям радянського часу”, що розташовані на вулиці Культури у Харкові.
“А ось і відповідь, чому алея молодогвардійців на вулиці Культури у Харкові досі не демонтована. У 2021 році, за часів Ткаченка у Мінкульті, її було внесено до реєстру пам’яток. Цікаво, на якій підставі?” – прокоментували відповідь міськради у телеграм-каналі “Деколонізація. Україна”.
Вони також опублікували документ, який одержали з мерії.
Так, у міськраді повідомили, що в ХОВА вже відповіли на запит про алею з пам’ятниками молодогвардійцям, отриманий від 116 ліцею. Профільний департамент обласної військової адміністрації дав відповідь: “пам’ятка не втрачає свого правового статусу, але переміщається на відповідно підготовлені меморіалізовані місця та усувається з громадського простору”.
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Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська міськрада відповіла активістам проєкту “Деколонізація. Україна”, які вимагали демонтувати вісім пам’ятників “героям радянського часу”, що розташовані на вулиці Культури у Харкові".