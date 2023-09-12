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Молодогвардейцев в Харькове не могут демонтировать: в мэрии пояснили почему

Общество 12:05   12.09.2023
Оксана Горун
Молодогвардейцев в Харькове не могут демонтировать: в мэрии пояснили почему Фото: wikimapia.org

Харьковский горсовет ответил активистам проекта «Деколонизация. Украина», требовавшим демонтировать восемь памятников «героям советского времени», расположенных на улице Культуры в Харькове.

«А вот и ответ, почему аллея молодогвардейцев на улице Культуры в Харькове до сих пор не демонтирована. В 2021 году, во времена Ткаченко в Минкульте, она была внесена в реестр памятников. Интересно, на каком основании?» — прокомментировали ответ горсовета в telegram-канале «Деколонизация. Украина».

Они также опубликовали документ, который получили из мэрии.

Ответ горсовета деколонизаторам про молодогвардейцев

Так, в горсовете сообщили, что в ХОВА уже ответили на запрос об аллее с памятниками молодогвардейцам, полученный от 116-го лицея. Профильный департамент областной военной администрации дал ответ: «памятник не теряет своего правового статуса, но перемещается на соответственно подготовленные мемориализированные места и убирается из общественного пространства».

Читайте также: Убрать Пушкина из метро: в Харькове деколонизаторы обратились в мэрию

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 сентября 2023 в 12:05;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский горсовет ответил активистам проекта «Деколонизация. Украина», требовавшим демонтировать восемь памятников «героям советского времени», расположенных на улице Культуры в Харькове".