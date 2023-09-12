Молодогвардейцев в Харькове не могут демонтировать: в мэрии пояснили почему

Харьковский горсовет ответил активистам проекта «Деколонизация. Украина», требовавшим демонтировать восемь памятников «героям советского времени», расположенных на улице Культуры в Харькове.

«А вот и ответ, почему аллея молодогвардейцев на улице Культуры в Харькове до сих пор не демонтирована. В 2021 году, во времена Ткаченко в Минкульте, она была внесена в реестр памятников. Интересно, на каком основании?» — прокомментировали ответ горсовета в telegram-канале «Деколонизация. Украина».

Они также опубликовали документ, который получили из мэрии.

Так, в горсовете сообщили, что в ХОВА уже ответили на запрос об аллее с памятниками молодогвардейцам, полученный от 116-го лицея. Профильный департамент областной военной администрации дал ответ: «памятник не теряет своего правового статуса, но перемещается на соответственно подготовленные мемориализированные места и убирается из общественного пространства».