Молодогвардейцев в Харькове не могут демонтировать: в мэрии пояснили почему
Харьковский горсовет ответил активистам проекта «Деколонизация. Украина», требовавшим демонтировать восемь памятников «героям советского времени», расположенных на улице Культуры в Харькове.
«А вот и ответ, почему аллея молодогвардейцев на улице Культуры в Харькове до сих пор не демонтирована. В 2021 году, во времена Ткаченко в Минкульте, она была внесена в реестр памятников. Интересно, на каком основании?» — прокомментировали ответ горсовета в telegram-канале «Деколонизация. Украина».
Они также опубликовали документ, который получили из мэрии.
Так, в горсовете сообщили, что в ХОВА уже ответили на запрос об аллее с памятниками молодогвардейцам, полученный от 116-го лицея. Профильный департамент областной военной администрации дал ответ: «памятник не теряет своего правового статуса, но перемещается на соответственно подготовленные мемориализированные места и убирается из общественного пространства».
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- • Дата публикации материала: 12 сентября 2023 в 12:05;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский горсовет ответил активистам проекта «Деколонизация. Украина», требовавшим демонтировать восемь памятников «героям советского времени», расположенных на улице Культуры в Харькове".