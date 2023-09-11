Убрать Пушкина из метро: в Харькове деколонизаторы обратились в мэрию
Фото: «Деколонизация. Украина»
Активисты проекта «Деколонизация. Украина» настаивают на необходимости демонтировать барельефы с изображением российского поэта Александра Пушкина с названной в его честь станции метрополитена.
«Обращаемся в Харьковский городской совет с требованием демонтировать барельефы с изображением Пушкина на станции Пушкинской (Да, до сих пор есть такая!). Обращение уже отправлено. Ждем оперативную реакцию», — написали деколонизаторы в своем канале в telegram.
При этом активисты «намекнули», что ждет изображения Пушкина, если их не уберут.
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«Эти барельефы находятся в физической доступности для каждого неравнодушного гражданина. И могут в любой момент «покраснеть», если реакции не последует», — пригрозили авторы сообщения.
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- • Дата публикации материала: 11 сентября 2023 в 11:20;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Активисты проекта «Деколонизация. Украина» настаивают на необходимости демонтировать барельефы с изображением российского поэта Александра Пушкина с названной в его честь станции метрополитена".