Убрать Пушкина из метро: в Харькове деколонизаторы обратились в мэрию

Активисты проекта «Деколонизация. Украина» настаивают на необходимости демонтировать барельефы с изображением российского поэта Александра Пушкина с названной в его честь станции метрополитена.

«Обращаемся в Харьковский городской совет с требованием демонтировать барельефы с изображением Пушкина на станции Пушкинской (Да, до сих пор есть такая!). Обращение уже отправлено. Ждем оперативную реакцию», — написали деколонизаторы в своем канале в telegram.

При этом активисты «намекнули», что ждет изображения Пушкина, если их не уберут.

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«Эти барельефы находятся в физической доступности для каждого неравнодушного гражданина. И могут в любой момент «покраснеть», если реакции не последует», — пригрозили авторы сообщения.