Прибрати Пушкіна з метро: в Харкові деколонізатори звернулися до мерії
Активісти проєкту “Деколонізація. Україна” наполягають на необхідності демонтувати барельєфи із зображенням російського поета Олександра Пушкіна з названої на його честь станції метрополітену.
“Звертаємося до Харківської міської ради з вимогою демонтувати барельєфи із зображенням Пушкіна на станції Пушкінській (Так, досі така є!). Звернення вже надіслано. Чекаємо на оперативну реакцію“, — написали деколонізатори у своєму каналі в телеграмі.
При цьому активісти “натякнули”, що чекає на зображення Пушкіна, якщо їх не приберуть.
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“Ці барельєфи знаходяться у фізичній доступності для кожного небайдужого громадянина. І можуть будь-якої миті “почервоніти”, якщо реакції не буде”, – пригрозили автори повідомлення.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Вересня 2023 в 11:20;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Активісти проєкту “Деколонізація. Україна” наполягають на необхідності демонтувати барельєфи із зображенням російського поета Олександра Пушкіна з названої на його честь станції метрополітену".