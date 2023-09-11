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Прибрати Пушкіна з метро: в Харкові деколонізатори звернулися до мерії

Суспільство 11:20   11.09.2023
Оксана Горун
Прибрати Пушкіна з метро: в Харкові деколонізатори звернулися до мерії

Активісти проєкту “Деколонізація. Україна” наполягають на необхідності демонтувати барельєфи із зображенням російського поета Олександра Пушкіна з названої на його честь станції метрополітену.

Звертаємося до Харківської міської ради з вимогою демонтувати барельєфи із зображенням Пушкіна на станції Пушкінській (Так, досі така є!). Звернення вже надіслано. Чекаємо на оперативну реакцію“, — написали деколонізатори у своєму каналі в телеграмі.

При цьому активісти “натякнули”, що чекає на зображення Пушкіна, якщо їх не приберуть.

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“Ці барельєфи знаходяться у фізичній доступності для кожного небайдужого громадянина. І можуть будь-якої миті “почервоніти”, якщо реакції не буде”, – пригрозили автори повідомлення.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Вересня 2023 в 11:20;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Активісти проєкту “Деколонізація. Україна” наполягають на необхідності демонтувати барельєфи із зображенням російського поета Олександра Пушкіна з названої на його честь станції метрополітену".