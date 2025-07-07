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На фоне ударов: РФ собирает координаты ТЦК в Украине – ЦПД обратился к жителям

Общество 16:43   07.07.2025
Виктория Яковенко
На фоне ударов: РФ собирает координаты ТЦК в Украине – ЦПД обратился к жителям Фото: busk-miskrada.gov.ua

Россияне начали проводить новую информационную кампанию для срыва мобилизационного процесса в Украине, предупреждает Центр противодействия дезинформации.

«В рамках этой информации вражеские каналы распространяют Telegram-бота, в который якобы можно сбросить координаты зданий городских или территориальных ТЦК и СП. Это происходит на фоне серии ударов по центрам комплектования в разных регионах Украины, что свидетельствует о скоординированной попытке рф дестабилизировать процесс мобилизации и посеять панику среди населения», — говорится в сообщении.

ЦПД подчеркивает: эти боты – очередной способ оккупантов собрать личную информацию о людях с целью дальнейшего давления и шантажа.

Поэтому призывают ни в коем случае не взаимодействовать с подобными вражескими программами и сообщать о них компетентным органам.

РФ собирает координаты ТЦК в Украине
Фото: Центр противодействия дезинформации

Напомним, в результате атаки 7 июля произошло попадание вражеских БпЛА в здание Харьковского областного ТЦК и СП, сообщали в Сухопутных войсках ВСУ. Было известно о трех раненых. Кроме того, в понедельник враг ударил и по ТЦК в Запорожье.

Ранее аналогичная ситуация произошла и в Полтаве. Утром 3 июля россияне ударили по зданию объединенного городского ТЦК и СП. Второй «прилет» зафиксировали вблизи Полтавского областного ТЦК. Кроме того, из-за второго удара на территории частного дома возник пожар. Тогда погибли два человека, 11 – получили ранения.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 7 июля 2025 в 16:43;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне начали проводить новую информационную кампанию для срыва мобилизационного процесса в Украине, предупреждает Центр противодействия дезинформации.".