На тлі ударів: РФ збирає координати ТЦК в Україні – ЦПД звернувся до жителів
Росіяни почали здійснювати нову інформаційну кампанію для зриву мобілізаційного процесу в Україні, попереджає Центр протидії дезінформації.
«У рамках цієї інформкампанії ворожі канали поширюють телеграм-бота, в який нібито можна скинути координати будівель міських або територіальних ТЦК та СП. Це відбувається на тлі серії ударів по центрах комплектування в різних регіонах України, що свідчить про скоординовану спробу росії дестабілізувати процес мобілізації та посіяти паніку серед населення», – йдеться у повідомленні.
ЦПД підкреслює: ці боти – черговий спосіб окупантів зібрати особисту інформацію про людей з метою подальшого тиску й шантажу.
Тож, закликають, у жодному разі не взаємодіяти з подібними ворожими програмами та повідомляти про них компетентним органам.
Нагадаємо, внаслідок атаки 7 липня стались влучання ворожих БпЛА в будівлю Харківського обласного ТЦК та СП, повідомляли у Сухопутних військах ЗСУ. Було відомо про трьох поранених. Крім цього, у понеділок ворог ударив і по ТЦК у Запоріжжі.
Раніше аналогічна ситуація сталася і в Полтаві. Уранці 3 липня росіяни вдарили по будівлі об’єднаного міського ТЦК і СП. Другий «приліт» зафіксували поблизу Полтавського обласного ТЦК. Крім того, через другий удар на території приватного будинку виникла пожежа. Тоді загинули двоє людей, 11 – отримали поранення.
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- Категорії: Суспільство, Україна; Теги: координаты, мобілізація, тцк, удары;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Липня 2025 в 16:43;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни почали здійснювати нову інформаційну кампанію для зриву мобілізаційного процесу в Україні, попереджає Центр протидії дезінформації.".