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На тлі ударів: РФ збирає координати ТЦК в Україні – ЦПД звернувся до жителів

Суспільство 16:43   07.07.2025
Вікторія Яковенко
На тлі ударів: РФ збирає координати ТЦК в Україні – ЦПД звернувся до жителів Фото: busk-miskrada.gov.ua

Росіяни почали здійснювати нову інформаційну кампанію для зриву мобілізаційного процесу в Україні, попереджає Центр протидії дезінформації.

«У рамках цієї інформкампанії ворожі канали поширюють телеграм-бота, в який нібито можна скинути координати будівель міських або територіальних ТЦК та СП. Це відбувається на тлі серії ударів по центрах комплектування в різних регіонах України, що свідчить про скоординовану спробу росії дестабілізувати процес мобілізації та посіяти паніку серед населення», – йдеться у повідомленні.

ЦПД підкреслює: ці боти – черговий спосіб окупантів зібрати особисту інформацію про людей з метою подальшого тиску й шантажу.

Тож, закликають, у жодному разі не взаємодіяти з подібними ворожими програмами та повідомляти про них компетентним органам.

РФ собирает координаты ТЦК в Украине
Фото: Центр протидії дезінформації

Нагадаємо, внаслідок атаки 7 липня стались влучання ворожих БпЛА в будівлю Харківського обласного ТЦК та СП, повідомляли у Сухопутних військах ЗСУ. Було відомо про трьох поранених. Крім цього, у понеділок ворог ударив і по ТЦК у Запоріжжі.

Раніше аналогічна ситуація сталася і в Полтаві. Уранці 3 липня росіяни вдарили по будівлі об’єднаного міського ТЦК і СП. Другий «приліт» зафіксували поблизу Полтавського обласного ТЦК. Крім того, через другий удар на території приватного будинку виникла пожежа. Тоді загинули двоє людей, 11 – отримали поранення.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Липня 2025 в 16:43;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни почали здійснювати нову інформаційну кампанію для зриву мобілізаційного процесу в Україні, попереджає Центр протидії дезінформації.".