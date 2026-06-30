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Детям в Харькове угрожали предметом, похожим на пистолет: подробности

Происшествия 14:04   30.06.2026
Виктория Яковенко
Детям в Харькове угрожали предметом, похожим на пистолет: подробности Фото: ГУНП в Харьковской области

В Харькове правоохранители вручили подозрение мужчине, который, по данным следствия, во время конфликта с группой детей выстрелил из предмета, внешне похожего на пистолет, после чего направил его в сторону несовершеннолетних.

Инцидент произошел 27 июня в Киевском районе, сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области. Во дворе многоэтажки фигурант вместе с другим мужчиной подошли к группе малолетних детей и беспричинно начали оскорблять их нецензурной бранью, рассказали правоохранители.

«Потом у подъезда дома фигурант достал из сумки предмет, внешне похожий на пистолет, произвел выстрел вверх, после чего направил его в сторону детей и повторно высказал им угрозы. Испугавшись реальной опасности, дети сбежали с места происшествия, а злоумышленники покинули место совершения правонарушения», — отметили копы.

Правоохранители установили личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался 37-летний харьковчанин. Ему сообщили о подозрении в хулиганстве. Мужчине готовятся избрать меру пресечения. Если вину докажут, ему грозит до 7 лет тюрьмы.

Также полицейские установили другого участника происшествия, который был вместе с фигурантом на месте происшествия. Продолжаются необходимые процессуальные действия по предоставлению правовой оценки его действиям.

Напомним, в Харькове патрульные задержали мужчину, который угрожал применить оружие, сообщал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 30 июня 2026 в 14:04;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове правоохранители вручили подозрение мужчине, который, по данным следствия, во время конфликта с группой детей выстрелил из предмета, внешне похожего на пистолет".