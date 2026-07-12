Три атаки РФ отбивают ВСУ на севере от Харькова: данные Генштаба на 16:00

По информации Генштаба ВСУ, в воскресенье, 12 июля, сложнее ситуация складывается на севере региона.

На Южно-Слобожанском направлении захватчики пять раз пытались прорвать оборону в районе Волчанска и в сторону населенных пунктов Лиман, Графское, Малая Волчья. Три боестолкновения продолжаются.

На Купянском направлении россияне пытались прорваться один раз в направлении Купянска.

Всего с начала суток уже зафиксировали 69 атак ВС РФ, добавили в ГШ.

Напомним, утром МГ «Объектив» сообщала, что в течение минувших суток на Харьковщине зафиксировали 12 боестолкновений. По данным Генштаба ВСУ, На Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали восемь раз около Волчанска, Лимана, Старицы, Григоровки, Караического, Ивановки и Малого Бурлука. На Купянском – СОУ отбили четыре атаки россиян в районе Боровской Андреевки и Петропавловки.

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