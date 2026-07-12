Live

Три атаки РФ отбивают ВСУ на севере от Харькова: данные Генштаба на 16:00

Украина 16:40   12.07.2026
Николь Костенко-Лагутина
Три атаки РФ отбивают ВСУ на севере от Харькова: данные Генштаба на 16:00

По информации Генштаба ВСУ, в воскресенье, 12 июля, сложнее ситуация складывается на севере региона.

На Южно-Слобожанском направлении захватчики пять раз пытались прорвать оборону в районе Волчанска и в сторону населенных пунктов Лиман, Графское, Малая Волчья. Три боестолкновения продолжаются.

На Купянском направлении россияне пытались прорваться один раз в направлении Купянска.

Всего с начала суток уже зафиксировали 69 атак ВС РФ, добавили в ГШ.

Напомним, утром МГ «Объектив» сообщала, что в течение минувших суток на Харьковщине зафиксировали 12 боестолкновений. По данным Генштаба ВСУ, На Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали восемь раз около Волчанска, Лимана, Старицы, Григоровки, Караического, Ивановки и Малого Бурлука. На Купянском – СОУ отбили четыре атаки россиян в районе Боровской Андреевки и Петропавловки.

Читайте также: Первое бомбоубежище для экспонатов хотят построить на Харьковщине

Автор: Николь Костенко-Лагутина

Популярно

Новости Харькова — главное 12 июля: «прилеты» в городе, пропал свет
Новости Харькова — главное 12 июля: «прилеты» в городе, пропал свет
12.07.2026, 14:21
Сегодня 12 июля 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 12 июля 2026: какой праздник и день в истории
12.07.2026, 06:00
Появились первые фото с мест ночных «прилетов» в Харькове
Появились первые фото с мест ночных «прилетов» в Харькове
12.07.2026, 10:10
Харьков без света: в мэрии рассказали, что произошло и, когда его вернут
Харьков без света: в мэрии рассказали, что произошло и, когда его вернут
12.07.2026, 08:05
Больше 400 окон вылетели из-за ночных «прилетов», повреждены 12 многоэтажек
Больше 400 окон вылетели из-за ночных «прилетов», повреждены 12 многоэтажек
12.07.2026, 12:57
Свириденко покинула должность премьер-министра. Новым может стать Терехов?
Свириденко покинула должность премьер-министра. Новым может стать Терехов?
12.07.2026, 17:00

Новости по теме:

12.07.2026
Первое бомбоубежище для экспонатов хотят построить на Харьковщине
12.07.2026
На Харьковщине опаздывают электрички: какие и на сколько
12.07.2026
Гроза накроет Харьковщину сегодня днем
12.07.2026
Синегубов рассказал о последствиях ударов по Харьковщине за сутки
12.07.2026
Где шли бои в Харьковской области, сообщили в Генштабе


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , LinkedIn , Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Три атаки РФ отбивают ВСУ на севере от Харькова: данные Генштаба на 16:00», то посмотрите больше в разделе Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 12 июля 2026 в 16:40;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По информации Генштаба ВСУ, в воскресенье, 12 июля, сложнее ситуация складывается на севере региона.".