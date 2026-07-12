На Харьковщине опаздывают электрички: какие и на сколько

В АО «Укрзалізниця» сообщили, что на Харьковщине сегодня, 12 июля, задерживаются некоторые пригородные поезда.

Некоторые электрички, по информации железнодорожников, опаздывают больше, чем на час. Речь идет о таких рейсах:

Поезд №6825 Харьков – Лозовая плюсует со станции Мерефа +50 минут

Поезд №6408 Изюм – Харьков-Левада со станции Занки +57 минут

Поезд №811 Харьков – Изюм с той же станции +52 минуты

Поезд №6512 Лозовая – Харьков с остановки Спасов скит +1 час

Поезд №6685 Харьков – Берестин из Артемовки +28 минут

Поезд №6513 Харьков – Лимановка с остановки Север получил +01:00

Поезд №6605 Харьков – Граково с остановки Звидки +01:23

Поезд №6419 Харьков – Савинцы +01:23

Поезд №6516 Лозовая – Харьков со станции Бирки +01:14

Пассажиров призвали внимательно слушать объявления на станциях, чтобы не пропустить возможные изменения маршрутов.