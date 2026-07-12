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На Харьковщине опаздывают электрички: какие и на сколько

Транспорт 13:50   12.07.2026
Николь Костенко-Лагутина
На Харьковщине опаздывают электрички: какие и на сколько

В АО «Укрзалізниця» сообщили, что на Харьковщине сегодня, 12 июля, задерживаются некоторые пригородные поезда. 

Некоторые электрички, по информации железнодорожников, опаздывают больше, чем на час. Речь идет о таких рейсах:

  • Поезд №6825 Харьков – Лозовая плюсует со станции Мерефа +50 минут
  • Поезд №6408 Изюм – Харьков-Левада со станции Занки +57 минут
  • Поезд №811 Харьков – Изюм с той же станции +52 минуты
  • Поезд №6512 Лозовая – Харьков с остановки Спасов скит +1 час
  • Поезд №6685 Харьков – Берестин из Артемовки +28 минут
  • Поезд №6513 Харьков – Лимановка с остановки Север получил +01:00
  • Поезд №6605 Харьков – Граково с остановки Звидки +01:23
  • Поезд №6419 Харьков – Савинцы +01:23
  • Поезд №6516 Лозовая – Харьков со станции Бирки +01:14

Пассажиров призвали внимательно слушать объявления на станциях, чтобы не пропустить возможные изменения маршрутов.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 12 июля 2026 в 13:50;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В АО «Укрзалізниця» сообщили, что на Харьковщине сегодня, 12 июля, задерживаются некоторые пригородные поезда. ".