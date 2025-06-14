Сегодня 14 июня: какой праздник и день в истории

14 июня – Всемирный день донора крови, в Украине – День работника мебельной промышленности. В 1777 году 14 июня утвердили звездно-полосатый флаг США. В 1830-м началась французская колонизация Алжира. В 1834-м запатентовали наждачную бумагу. В 1891-м родился лидер ОУН и основатель Сечевых стрельцов Евгений Коновалец. В 1965-м Пол Маккартни записал на студии песню «Yesterday». В 2014-м российские террористы сбили возле Луганского аэропорта украинский самолет Ил-76, погибли 49 военных.

Праздники и памятные даты 14 июня

14 июня в Украине – День работника мебельной промышленности и День города Севастополь (оба отмечают во вторую субботу июня).

В мире – Всемирный день донора крови.

Также сегодня: Международный день блоггера, Международный день натуристов (День нудиста), Международный день ванны, Всемирный день жонглирования (отмечают в ту субботу, которая ближе к 17 июня).

Во вторую субботу июня: Всемирный день кукол, Всемирный день публичного вязания, Международный день молодых орлов, Всемирный день джина.

14 июня в истории

14 июня 1777 года Второй континентальный конгресс утвердил звездно-полосатый флаг США. Подробнее.

14 июня 1830 года началась французская колонизация Алжира. В этот день 34 тысячи французских солдат высадились на берег в 27 километрах к западу от города Алжир – в порту городка Сиди-Фредж.

Инициировал это вторжение последний король Франции из династии Бурбонов – Карл Х. Того всю жизнь преследовала идея возродить «истинную монархию» с сильной централизованной властью и, соответственно, имперскими амбициями. Вторжением в Алжир он еще и рассчитывал повысить свою популярность – среди ветеранов наполеоновских войн. Начало вторжения было успешным – французы создали стойкий плацдарм и начали движение в сторону столицы. Уже 5 июля захватчики вошли в Алжир. Тогдашний правитель страны Хусейн Дей капитулировал. В обмен ему оставили свободу и немалое имущество. Выезд Дея из Алжира в изгнание в Неаполь завершил более чем 300-летний период османского правления на этой территории. Карлу Х эта победа не помогла – уже через месяц после начала алжирской операции короля низложила с престола Июльская революция. А Францию возглавил Луи-Филипп I. У его правительства были либеральные взгляды, вторжение в Алжир там не одобряли. Однако полностью отказаться от завоеваний не решались, ведь победа в Африке была популярной среди французского населения. Так что приняли «половинчатое» решение: часть войска вывели, часть оставили – контролировать захваченные территории.

Этот контроль на самом деле был ужасным. Со временем французы признали, что в первые годы господства в Алжире «превзошли варваров в варварстве». Оккупанты грабили местное население, проводили казни по надуманным поводам, оскверняли религиозные места. Естественно, это вызвало ненависть и сопротивление обитателей Алжира. В стране начались восстания и возникло движение сопротивления. Эта волна поднималась в течение 1831 года. И уже осенью Луи-Филипп поддержал инициативу своего военного министра и издал королевский ордонанс о создании Иностранного легиона – в первую очередь для боев именно в Алжире. Однако завоеванным Алжир Луи-Филиппу увидеть было не суждено – в 1848-м, в результате Февральской революции, он потерял власть, а через два года после этого умер в изгнании. А 4 ноября 1848 года при утверждении конституции Второй Французской Республики Алжир провозгласили территорией Франции. Впрочем, для его полного завоевания и так называемого «умиротворения» понадобилось еще полвека. За это время во Франции к власти пришел и потерял ее Наполеон ІІІ и установилась Третья Республика. Именно во времена ее правления, в 1903-м, завоеванием территорий в Сахаре (королевства Кель-Ахаггар), захват Алжира завершился.

«По данным нескольких историков, методы, которые использовали французы для установления контроля над Алжиром, достигли геноцидных масштабов: войны, голод и болезни привели к смерти от 500 тысяч до 1 миллиона алжирцев за первые три десятилетия завоевания из примерно 3 миллионов населения. Потери французов только с 1830 по 1862 год составили 480 000 погибших (граждан и солдат)», — пишет англоязычная Википедия.

Франция контролировала Алжир не так долго, как завоевывала – после капитуляции страны во Второй мировой войне в ее африканской колонии фактически «царствовала» нацистская Германия. В 1942-м здесь высадился англо-американский десант. А с 1954-го началась война за независимость, она длилась восемь лет. Независимость Алжир провозгласил 5 июля 1962-го – после проведения референдума, на котором это решение поддержало большинство населения.

14 июня 1834 года запатентовали наждачную бумагу. Патент получил Исаак Фишер — младший, гражданин США из Спрингфилда. Подробнее.

14 июня 1891 года родился будущий основатель корпуса Сечевых стрельцов, полковник Армии УНР и глава ОУН Евгений Коновалец. Подробнее.

14 июня 1965 года Пол Маккартни записал на студии песню «Yesterday», которой суждено стать одним из самых известных хитов группы «The Beatles». Подробнее.

14 июня 2014 года наемники «Вагнера» ​​совместно с боевиками так называемой «ЛНР» сбили возле Луганского аэропорта самолет Ил-76 ВВС Украины. Подробнее.

Церковный праздник 14 июня

14 июня чтят память пророка Елисея. Подробнее.

Народные приметы

Если дождь пошел в этот день — еще семь недель будут непогожими.

Если к 14 июня развелось много комаров, то будет урожай ягод.

Если тучами летает мошкара – к урожаю грибов.

Что нельзя делать 14 июня

Нельзя лениться.

Нельзя отказывать в подаянии.

Нельзя ссориться и завидовать.