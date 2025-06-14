Live
  • Сб 14.06.2025
  • Харьков  +19°С
  • USD 41.49
  • EUR 48.08

Сегодня 14 июня: какой праздник и день в истории

Календарь 06:00   14.06.2025
Оксана Горун
Сегодня 14 июня: какой праздник и день в истории

14 июня – Всемирный день донора крови, в Украине – День работника мебельной промышленности. В 1777 году 14 июня утвердили звездно-полосатый флаг США. В 1830-м началась французская колонизация Алжира. В 1834-м запатентовали наждачную бумагу. В 1891-м родился лидер ОУН и основатель Сечевых стрельцов Евгений Коновалец. В 1965-м Пол Маккартни записал на студии песню «Yesterday». В 2014-м российские террористы сбили возле Луганского аэропорта украинский самолет Ил-76, погибли 49 военных.

Праздники и памятные даты 14 июня

14 июня в Украине – День работника мебельной промышленности и День города Севастополь (оба отмечают во вторую субботу июня).

В мире – Всемирный день донора крови.

Также сегодня: Международный день блоггера, Международный день натуристов (День нудиста), Международный день ванны, Всемирный день жонглирования (отмечают в ту субботу, которая ближе к 17 июня).

Во вторую субботу июня: Всемирный день кукол, Всемирный день публичного вязания, Международный день молодых орлов, Всемирный день джина.

14 июня в истории

14 июня 1777 года Второй континентальный конгресс утвердил звездно-полосатый флаг США.  Подробнее.

14 июня 1830 года началась французская колонизация Алжира. В этот день 34 тысячи французских солдат высадились на берег в 27 километрах к западу от города Алжир – в порту городка Сиди-Фредж.

Колонизация Алжира - картина
Атака адмирала Дюперре во время захвата Алжира в 1830 году. Картина Антуана Леона Морель-Фатио/Коллекция Версальского дворца

Инициировал это вторжение последний король Франции из династии Бурбонов – Карл Х. Того всю жизнь преследовала идея возродить «истинную монархию» с сильной централизованной властью и, соответственно, имперскими амбициями. Вторжением в Алжир он еще и рассчитывал повысить свою популярность – среди ветеранов наполеоновских войн. Начало вторжения было успешным – французы создали стойкий плацдарм и начали движение в сторону столицы. Уже 5 июля захватчики вошли в Алжир. Тогдашний правитель страны Хусейн Дей капитулировал. В обмен ему оставили свободу и немалое имущество. Выезд Дея из Алжира в изгнание в Неаполь завершил более чем 300-летний период османского правления на этой территории. Карлу Х эта победа не помогла – уже через месяц после начала алжирской операции короля низложила с престола Июльская революция. А Францию возглавил Луи-Филипп I. У его правительства были либеральные взгляды, вторжение в Алжир там не одобряли. Однако полностью отказаться от завоеваний не решались, ведь победа в Африке была популярной среди французского населения. Так что приняли «половинчатое» решение: часть войска вывели, часть оставили – контролировать захваченные территории.

Этот контроль на самом деле был ужасным. Со временем французы признали, что в первые годы господства в Алжире «превзошли варваров в варварстве». Оккупанты грабили местное население, проводили казни по надуманным поводам, оскверняли религиозные места. Естественно, это вызвало ненависть и сопротивление обитателей Алжира. В стране начались восстания и возникло движение сопротивления. Эта волна поднималась в течение 1831 года. И уже осенью Луи-Филипп поддержал инициативу своего военного министра и издал королевский ордонанс о создании Иностранного легиона – в первую очередь для боев именно в Алжире. Однако завоеванным Алжир Луи-Филиппу увидеть было не суждено – в 1848-м, в результате Февральской революции, он потерял власть, а через два года после этого умер в изгнании. А 4 ноября 1848 года при утверждении конституции Второй Французской Республики Алжир провозгласили территорией Франции. Впрочем, для его полного завоевания и так называемого «умиротворения» понадобилось еще полвека. За это время во Франции к власти пришел и потерял ее Наполеон ІІІ и установилась Третья Республика. Именно во времена ее правления, в 1903-м, завоеванием территорий в Сахаре (королевства Кель-Ахаггар), захват Алжира завершился.

«По данным нескольких историков, методы, которые использовали французы для установления контроля над Алжиром, достигли геноцидных масштабов: войны, голод и болезни привели к смерти от 500 тысяч до 1 миллиона алжирцев за первые три десятилетия завоевания из примерно 3 миллионов населения. Потери французов только с 1830 по 1862 год составили 480 000 погибших (граждан и солдат)», — пишет англоязычная Википедия.

Франция контролировала Алжир не так долго, как завоевывала – после капитуляции страны во Второй мировой войне в ее африканской колонии фактически «царствовала» нацистская Германия. В 1942-м здесь высадился англо-американский десант. А с 1954-го началась война за независимость, она длилась восемь лет. Независимость Алжир провозгласил 5 июля 1962-го – после проведения референдума, на котором это решение поддержало большинство населения.

14 июня 1834 года запатентовали наждачную бумагу. Патент получил Исаак Фишер — младший, гражданин США из Спрингфилда. Подробнее.

14 июня 1891 года родился будущий основатель корпуса Сечевых стрельцов, полковник Армии УНР и глава ОУН Евгений Коновалец. Подробнее.

Евгений Коновалец - лидер ОУН
Фото: УИНП

14 июня 1965 года Пол Маккартни записал на студии песню «Yesterday», которой суждено стать одним из самых известных хитов группы «The Beatles». Подробнее.

14 июня 2014 года наемники «Вагнера» ​​совместно с боевиками так называемой «ЛНР» сбили возле Луганского аэропорта самолет Ил-76 ВВС Украины. Подробнее.

Церковный праздник 14 июня

14 июня чтят память пророка Елисея. Подробнее.

Народные приметы

Если дождь пошел в этот день — еще семь недель будут непогожими.

Если к 14 июня развелось много комаров, то будет урожай ягод.

Если тучами летает мошкара – к урожаю грибов.

Что нельзя делать 14 июня

Нельзя лениться.

Нельзя отказывать в подаянии.

Нельзя ссориться и завидовать.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Кремль в Харькове: активисты утверждают, что отель Кернеса игнорирует закон
Кремль в Харькове: активисты утверждают, что отель Кернеса игнорирует закон
13.06.2025, 11:55
Новости Харькова — главное за 14 июня: ситуация на фронте, что выросло в цене
Новости Харькова — главное за 14 июня: ситуация на фронте, что выросло в цене
14.06.2025, 12:14
Сегодня 14 июня: какой праздник и день в истории
Сегодня 14 июня: какой праздник и день в истории
14.06.2025, 06:00
Прогноз погоды в Харькове и области на 14 июня: дождь с грозой, шквалы
Прогноз погоды в Харькове и области на 14 июня: дождь с грозой, шквалы
13.06.2025, 20:28
Знакомство для мужчины в Харькове обернулось ограблением в подвале: детали
Знакомство для мужчины в Харькове обернулось ограблением в подвале: детали
14.06.2025, 13:42
Депутаты Харьковского облсовета соберутся на сессию в конце июня: что известно
Депутаты Харьковского облсовета соберутся на сессию в конце июня: что известно
14.06.2025, 15:00

Новости по теме:

06:00
Сегодня 13 июня: какой праздник и день в истории
06:00
Сегодня 12 июня: какой праздник и день в истории
06:00
Сегодня 11 июня: какой праздник и день в истории
06:00
Сегодня 10 июня: какой праздник и день в истории
06:00
Сегодня 9 июня: какой праздник и день в истории

Вы читали новость: «Сегодня 14 июня: какой праздник и день в истории»; из категории Календарь на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 14 июня 2025 в 06:00;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "14 июня – Всемирный день донора крови, в Украине – День работника мебельной промышленности. В 1777 году 14 июня утвердили звездно-полосатый флаг США".