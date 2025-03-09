Сегодня 9 марта: какой праздник и день в истории

9 марта – День рождения Тараса Шевченко. В этот день в 1500 году из Португалии отправилась экспедиция Педру Кабрала, открывшая для европейцев Бразилию. В 1796-м Наполеон женился на Жозефине Богарне. В 1831-м создали Французский иностранный легион. В 1959-м в Нью-Йорке впервые продемонстрировали куклу Барби. В 1930-м в Харькове начался судебный процесс над членами так называемого Союза освобождения Украины. В 1918-м состоялось первое заседание Украинской Центральной Рады после возвращения в Киев. В тот же день провозгласили создание Белорусской народной республики. В 2022-м ВСУ выгнали оккупантов из Дергачей. В 2023-м российская армия устроила в Харькове самый продолжительный на тот момент блэкаут.

Праздники и памятные даты 9 марта

9 марта – День рождения Тараса Шевченко.

Также сегодня: Международный день ди-джея, День рождения Барби.

9 марта в истории

9 марта 1500 года из Португалии отправилась экспедиция Педру Кабрала, открывшая для европейцев Бразилию. Подробнее.

9 марта 1796 года Наполеон, будущий император Франции, женился на Жозефине Богарне. Подробнее.

9 марта 1814 года в Моринцах Черкасской области родился Тарас Шевченко. Подробнее.

9 марта 1831 года король Франции Луи-Филипп создал Французский иностранный легион. Это, конечно, не была первая попытка привлечь во французскую армию иностранцев. Наемники из других стран воевали за Францию ​​со времен Средневековья. Наиболее распространенным было привлечение швейцарцев. Но в истории также была шотландская гвардия, немецкие полки и так далее.

Переформатирование этих отдельных формирований иностранцев провели после поражения Наполеона Бонапарта. За время своих бесконечных военных кампаний император существенно «сточил» войско. Так что от отдельных национальных подразделений остались только «запчасти». Их и объединили в общее соединение, которое первоначально называлось «Королевский иностранный легион». А 9 марта 1831 года Луи-Филипп поддержал инициативу своего военного министра и издал королевский ордонанс о создании Иностранного легиона. Войско требовалось для боев в Алжире. Они начались для французов чрезвычайно успешно, но после свержения короля Карла Х большую часть войска отозвали, в результате в уже завоеванной стране начались повсеместные восстания. Ордонанс Луи-Филиппа предусматривал, что армию иностранцев можно будет использовать только за пределами материковой Франции. Это заодно решало существенную внутреннюю проблему – позволяло руководству страны избавиться от наиболее воинственной и опасной части иностранцев, которых в то время во Франции было слишком много.

Одной из «фишек» легиона, которую заложили при создании и определенным образом сохранили до наших времен, является анонимность воинов. Они поступали на службу под теми именами и с теми биографиями, которые считали нужным сообщить. По началу их информацию брали на веру и не перепроверяли. Зачисление граждан Франции в легион запрещено (но благодаря требованию об анонимности французы все же вступали в подразделение, выдавая себя за франкоязычных граждан других стран). Иностранный легион впервые задействовали, как и планировали, в кампании по колонизации Алжира, куда наемники прибыли несколькими партиями в 1831-1832 годах. В дальнейшем легион воевал в Испании (на стороне королевы Изабеллы II), участвовал в Крымской войне, войне за независимость Италии, французских кампаниях в Северной Африке и Индокитае. Естественно, это военное соединение активно участвовало в большинстве ключевых битв Первой мировой войны и битве за Францию в начале Второй мировой. После капитуляции Франции легион на время «разъединился»: часть осталась лояльна коллаборационистскому режиму Виши, другая – присоединилась к движению «Свободная Франция», основанному в изгнании Шарлем де Голлем. Однако это разделение было временным, вскоре все легионеры присоединились к борьбе за освобождение Франции.

Сейчас Французский иностранный легион является одним из самых известных в мире военных формирований. В значительной степени – не только из-за своей эффективности и качественной боевой подготовки, но и из-за традиций. Формирование и сейчас открыто для вступления граждан любой страны (и этой возможностью воспользовались представители 140 стран). Каждый легионер имеет право подать заявление на получение французского гражданства после трех лет службы или сразу — в том случае, если получил ранение (это определяется фразой «француз по пролитой крови»). На службу до сих пор можно поступать под вымышленным именем, но это не избавит от проверки через Интерпол. Чтобы получить французское гражданство, свою личность командованию придется раскрыть (это можно сделать после года службы). В Иностранный легион не берут женщин. За всю его историю было только одно исключение – Сьюзан Трэверс из Великобритании, которая присоединилась к легиону во время Второй мировой войны. Сейчас командующий Иностранным легионом – этнический украинец бригадный генерал Кирилл Ющенко.

9 марта 1918 года провозглашено создание Белорусской народной республики (БНР). Подробнее.

9 марта 1918 года состоялось первое заседание Украинской Центральной Рады после возвращения в Киев. Подробнее.

9 марта 1930 года в Харькове начался судебный процесс над членами так называемого «Союза освобождения Украины». Подробнее.

9 марта 1959 года на торговой ярмарке детских товаров в Нью-Йорке впервые продемонстрировали куклу Барби. Подробнее.

9 марта 2022 года начальник ХОВА Олег Синегубов заявил о том, что ВСУ выгнали оккупантов из Дергачей. Также в этот день появилось сообщение об уничтожении военной базы РФ в этом районе.

9 марта 2023 года ночью российская армия нанесла массированный ракетный удар по энергетической инфраструктуре Украины. В том числе около 15 «прилетов» насчитали в Харьковской области. Били преимущественно С-300, но по Песочину прилетела и разрушительна Х-22. Удары пришлись по ТЭЦ и трансформаторным подстанциям. Харьков остался полностью без света, тепла и воды.

Церковный праздник 9 марта

9 марта — Торжество Православия (первое воскресенье Великого поста). Чтят память сорока мучеников, которые в Севастийском озере мучились. Подробнее.

Народные приметы

Если 9 марта поют синицы – быть теплу.

Если перелетные птицы уже прилетели, год будет урожайным.

Если 9 марта нет снега – весна будет ранняя.

Что нельзя делать 9 марта

Нельзя совершать крупные покупки.

Нельзя в этот день ругаться и сквернословить.

Нельзя плохо думать о людях.