Сьогодні 9 березня: яке свято та день в історії

9 березня – День народження Тараса Шевченка. Цього дня у 1500 році з Португалії вирушила експедиція Педру Кабрала, яка відкрила для європейців Бразилію. У 1796-му Наполеон одружився з Жозефіною Богарне. У 1831-му створили Французький іноземний легіон. У 1959-му в Нью-Йорку вперше продемонстрували ляльку Барбі. У 1930-му в Харкові розпочався судовий процес над членами так званої Спілки визволення України. У 1918-му відбулося перше засідання Української Центральної Ради після повернення до Києва. Того ж дня проголосили створення Білоруської народної республіки. У 2022-му ЗСУ вигнали окупантів із Дергачів. У 2023-му російська армія влаштувала в Харкові найтриваліший на той момент блекаут.

Свята та пам’ятні дати 9 березня

9 березня – День народження Тараса Шевченка.

Також сьогодні: Міжнародний день діджея, День народження Барбі.

9 березня в історії

9 березня 1500 року з Португалії вирушила експедиція Педру Кабрала, що відкрила для європейців Бразилію. Докладніше.

9 березня 1796 року Наполеон, майбутній імператор Франції, одружився з Жозефіною Богарне. Докладніше.

9 березня 1814 року в Моринцях Черкаської області народився Тарас Шевченко. Докладніше.

9 березня 1831 року король Франції Луї-Філіпп створив Французький іноземний легіон. Це, звичайно, не була перша спроба залучити до французької армії іноземців. Найманці з інших країн воювали за Францію з часів Середньовіччя. Найбільш поширеним було залучення швейцарців. Але в історії також була шотландська гвардія, німецькі полки тощо.

Переформатування цих окремих формувань іноземців провели після поразки Наполеона Бонапарта. За час своїх нескінченних військових кампаній імператор суттєво “сточив” військо. Тож від окремих національних підрозділів залишилися лише “запчастини”. Їх і об’єднали у спільне з’єднання, яке спочатку називалося “Королівський іноземний легіон”. А 9 березня 1831 року Луї-Філіпп підтримав ініціативу свого військового міністра та видав королівський ордонанс про створення Іноземного легіону. Військо було потрібно для боїв у Алжирі. Вони почалися для французів надзвичайно успішно, але після повалення короля Карла Х більшу частину війська відкликали, в результаті у вже завойованій країні почалися повсюдні повстання. Ордонанс Луї-Філіппа передбачав, що армію іноземців можна буде використовувати лише за межами материкової Франції. Це заодно розв’язувало суттєву внутрішню проблему – дозволяло керівництву країни позбутися найбільш войовничої та небезпечної частини іноземців, яких у той час у Франції було забагато.

Однією з “фішок” легіону, яку заклали під час створення та певним чином зберегли до наших часів, є анонімність воїнів. Вони приходили служити під тими іменами та з тими біографіями, які вважали за потрібне повідомити. Спочатку їх інформацію брали на віру та не перевіряли. Зарахування громадян Франції до легіону заборонено (але завдяки вимозі про анонімність французи все ж таки вступали до підрозділу, видаючи себе за франкомовних громадян інших країн). Іноземний легіон вперше залучили, як і планували, в кампанії колонізації Алжиру, куди найманці прибули кількома партіями в 1831-1832 роках. Надалі легіон воював в Іспанії (на боці королеви Ізабелли II), брав участь у Кримській війні, війні за незалежність Італії, французьких кампаніях у Північній Африці та Індокитаї. Природно, це військове з’єднання брало активну участь у більшості ключових битв Першої світової війни та битві за Францію на початку Другої світової. Після капітуляції Франції легіон на якийсь час “роз’єднався”: частина залишилася лояльною до колабораціоністського режиму Віші, інша – приєдналася до руху “Вільна Франція”, заснованого у вигнанні Шарлем де Голлем. Однак цей поділ був тимчасовим, невдовзі всі легіонери приєдналися до боротьби за визволення Франції.

Зараз Французький іноземний легіон є одним із найвідоміших у світі військових формувань. Значною мірою – не лише через свою ефективність та якісну бойову підготовку, а й через традиції. Формування й зараз відкрите для вступу громадян будь-якої країни (і цією можливістю скористалися представники 140 країн). Кожен легіонер має право подати заяву на отримання французького громадянства після трьох років служби або одразу – в тому випадку, якщо отримав поранення (це визначається фразою “француз за пролитою кров’ю). На службу досі можна вступати під вигаданим ім’ям, але це не позбавить перевірки через Інтерпол. Щоб здобути французьке громадянство, свою особистість командуванню доведеться розкрити (це можна зробити після року служби). До Іноземного легіону не беруть жінок. За всю його історію був лише один виняток – Сюзан Треверс із Великої Британії, яка приєдналася до легіону під час Другої світової війни. Наразі командувач Іноземного легіону – етнічний українець бригадний генерал Кирило Ющенко.

9 березня 1918 року проголошено створення Білоруської народної республіки (БНР). Детальніше.

9 березня 1918 року відбулося перше засідання Української Центральної Ради після повернення до Києва. Докладніше.

9 березня 1930 року в Харкові розпочався судовий процес над членами так званого “Союзу визволення України”. Докладніше.

9 березня 1959 року на торговому ярмарку дитячих товарів у Нью-Йорку вперше продемонстрували ляльку Барбі. Докладніше.

9 березня 2022 року начальник ХОВА Олег Синєгубов заявив про те, що ЗСУ вигнали окупантів із Дергачів. Також у цей день з’явилося повідомлення про знищення військової бази РФ у цьому районі.

9 березня 2023 року вночі російська армія завдала масованого ракетного удару по енергетичній інфраструктурі України. У тому числі близько 15 “прильотів” нарахували в Харківській області. Били переважно С-300, але по Пісочину прилетіла й руйнівна Х-22. Удари припали по ТЕЦ та трансформаторних підстанціях. Харків залишився повністю без світла, тепла та води.

Церковне свято 9 березня

9 березня – Торжество Православ’я (перша неділя Великого посту). Вшановують пам’ять сорока мучеників, що в Севастiйському озері мучилися. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 9 березня співають синиці – бути теплу.

Якщо перелітні птахи вже прилетіли, рік буде врожайним.

Якщо 9 березня немає снігу – весна буде рання.

Що не можна робити 9 березня

Не можна робити великі покупки.

Не можна в цей день лаятись.

Не можна погано думати про людей.