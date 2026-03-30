Сегодня 30 марта 2026: какой праздник и день в истории

30 марта 1282 года началась Сицилийская вечерня – восстание на острове Сицилия против власти Карла I Анжуйского. В 1858-м в США изобретатель Хайман Липман получил патент на карандаш с резинкой на конце. В 1917 году в Украине сделали первый шаг к деколонизации — свалили памятник Столыпину в Киеве. В 1919-м состоялось первое совместное заседание руководства ЗУНР и УНР, которые объединились. Этот день 1976-го считают формальной датой начала музыкального панк-движения. В 1981-м сумасшедший американец покушался на президента Рональда Рейгана. В 1992-м в третий раз в истории фильм взял «золотую пятерку» «Оскаров» — это было «Молчание ягнят». В 2014-м в Харькове впервые исполнили хит «Путин – х@йло!»

Праздники и памятные даты 30 марта

В мире – Международный день нулевых отходов и Всемирный День биполярного расстройства.

Также сегодня: День прогулки в парке, День карандаша, Всемирный день идли (традиционного блюда индийской кухни).

30 марта в истории

30 марта 1282 года началась Сицилийская вечерня – восстание на острове Сицилия против власти Карла I Анжуйского – брата французского короля Людовика IX. Вспыхнуло оно во время пасхальных праздников (в пасхальный понедельник), откуда и взялось такое историческое название события.

В целом, история Сицилии на протяжении веков – это история бесконечных завоеваний этого острова самыми разными захватчиками – от древних греков и пунийцев (Карфагена) до норманнов и германской династии Гогенштауфенов. Важное географическое положение Сицилии соблазняло всех, кто планировал ведение средиземноморской торговли, войн и крестовых походов. Так что жизнь там была, мягко говоря, беспокойной.

В начале второго тысячелетия (в 1000-х годах) власть в Сицилии захватили нормандцы. Здесь провозгласили королевство. Основанная таким образом династия правила до конца XII века, когда не осталось наследников престола. В борьбе за наследство власть получил император Священной Римской империи Генрих VI Гогенштауфен. Он был женат на дочери бывшего короля Сицилии Рожера II, поэтому при отсутствии более убедительных претендентов считал себя и свою жену достойными наследниками. Так Сицилия на несколько десятилетий перешла под власть германской династии.

После смерти Генриха VI корона перешла к его сыну Фридриху II. Тому было всего три года. Однако власть сохранилась благодаря регентству, в частности — попечительству Папы Римского Иннокентия III. Правление Фридриха II было длительным и успешным для Сицилии. Он осуществил очень прогрессивную для тех времен реформу законодательства, централизовал власть, избавившись от феодальных междоусобиц, занимался строительством и развитием образования (в частности, основал университет в Неаполе). Однако период развития и процветания завершился со смертью Фридриха. Его преемник – император Священной Римской империи Конрад IV был больше сосредоточен на событиях в Германии, чем в Сицилии. А после смерти Конрада корона перешла к его двухлетнему сыну Конрадину. Фактически власть в Сицилии все это время осуществлял незаконнорожденный сын Фридриха II Манфред Сицилийский. Вскоре после смерти императора Конрада IV Манфред на фоне слухов о гибели и малолетнего наследника тоже провозгласил себя королем Сицилии. Однако в дело вмешался Папа Римский Климент IV. Он не признал права Манфреда и неожиданно решил «передать» Сицилию брату корля Франции Людовика IX Карлу Анжуйскому (признал его «права» на королевство). Карл занял престол в 1266 году и разбил войско последнего Гогенштауфена – Конрадина. 16-летний парень-император попал в плен, и Карл Анжуйский приказал казнить его, что и совершили на площади Неаполя в 1268 году. Таким кровавым образом власть французской династии закрепилась в Сицилии. Правление Карла Анжуйского продолжилось ничем не лучше, чем началось. Сицилия интересовала его лишь как база для дальнейшего ведения войны в Средиземноморье, поэтому о вложении средств и усилий в развитие королевства речь не шла. Напротив, налоги, которые собирали здесь, отправлялись на внешние войны и содержание двора Карла в Неаполе. Коренных сицилийцев отстраняли от власти, прогрессивное местное законодательство уступало французскому. В таком состоянии Сицилия подошла к восстанию.

Как именно оно началось, неизвестно. Наиболее распространенные версии (с разными вариациями пересказов) сводятся к следующему: первым событием была потасовка между французами и сицилийцами в Палермо. Она произошла под действием алкоголя во время пасхальных празднований. По полулегендарному преданию, причиной было чрезмерное внимание иностранцев к местным женщинам. Одного из французов убили, а когда его товарищи попытались отомстить, на них набросилась разгоряченная толпа – многих убили. Далее народная волна под звон церковных колоколов, призывавших на вечерню, покатилась по городу. Люди призывали бить французов, им на помощь из своих домов выбегали местные жители. Разъяренная толпа убивала всех захватчиков, с которыми сталкивалась. В ближайшие шесть недель в Сицилии убили тысячи французов.

Движение повстанцев в процессе оформилось. Через две недели они уже установили контроль.над большей частью острова, а к концу апреля — захватили его полностью, а к тому же уничтожили часть стоявшего в гавани флота Карла Анжуйского. Выплеснув гнев, местные жители несколько успокоились. Жители Палермо объявили себя свободной коммуной, ответственной только перед Папой Римским. К Папе отправили посланника с просьбой признать свободной коммуной каждый город на острове. При этом повстанцы надеялись получить такое самоуправление как в итальянских городах-государствах (Венеции, Генуе, Пизе и т.п.). Однако Папа Римский сицилийцев не поддержал. Он был сторонником Карла Анжуйского и требовал, чтобы мятежники признали его своим законным королем.

Не найдя понимания у Папы, повстанцы обратились за помощью к каталонцам, а именно – королю Арагона Педро III (он был женат на дочери предыдущего самопровозглашенного короля Сицилии Манфреда).

30 августа 1282 года Педро высадился на берегу Сицилии, а вдоль острова морем шел его мощный флот. 4 сентября сицилийцы короновали Педро. Карл Анжуйский, имея благословение Папы Римского, пытался отбить остров, но потерпел ряд неудач. Победа Педро расколола королевство на две части – островная была под контролем Арагона, материковая (с Неаполем) – под контролем французов Карла. Война Сицилийской вечерни продолжалась до 1302 года и завершилась заключением Кальтабеллотского договора. Согласно ему, королевство Сицилия разделили на две части – островную и полуостровную. Островная получила название королевство Тринакрия. Эти территории оставались разделенными в течение многих лет. Они объединились значительно позже – уже в XIX веке в Королевство обеих Сицилий.

30 марта 1858 года в США изобретатель Хайман Липман получил патент на карандаш с резинкой на конце. Подробнее.

30 марта 1917 года в Киеве сделали первый шаг к деколонизации — свалили памятник российскому государственнику, председателю имперского Совета министров (в 1906–1911 годах) Петру Столыпину. Подробнее.

30 марта 1919 года состоялось совместное заседание руководства объединившихся ЗУНР и УНР. Подробнее.

30 марта 1976 года считается формальной датой начала музыкального панк-движения. В этот день британская группа «The Sex Pistols» впервые выступила в клубе «100 Club» на Оксфорд-стрит. Подробнее.

30 марта 1981 года в США сумасшедший Джон Хинкли покушался на президента Рональда Рейгана. Подробнее.

30 марта 1992 года состоялась 64-я церемония вручения наград Американской киноакадемии. «Золотую пятерку» «Оскаров» (за лучший фильм, режиссуру, сценарий, мужскую и женскую главные роли) на ней получил фильм «Молчание ягнят» с Джоди Фостер и Энтони Хопкинсом в главных ролях. Подробнее.

30 марта 2014 года в Харькове во время совместного марша ультрас «Металлиста» и донецкого «Шахтера» впервые прозвучала песня «Путин – х@йло!» Подробнее.

Церковный праздник 30 марта

30 марта чтят память преподобного Иоанна Лествичника. Подробнее.

Народные приметы

Если на березе уже распустились листья, то летом будет мало дождей.

Если из ульев уже вылетают пчелы, значит, пришла настоящая весна, которая будет теплой.

Если уже цветут одуванчики, то лето будет коротким.

Что нельзя делать 30 марта

Лучше не заниматься домашними делами и отложить серьезный физический труд.

Нельзя давать деньги взаймы или занимать самому.