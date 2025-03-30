Сегодня 30 марта: какой праздник и день в истории

30 марта 1917 года в Украине сделали первый шаг к деколонизации — свалили памятник Столыпину в Киеве. В 1919-м состоялось первое совместное заседание руководства ЗУНР и УНР, которые объединились. Этот день 1976-го считают формальной датой начала музыкального панк-движения. В 1981-м сумасшедший американец покушался на президента Рональда Рейгана. В 1992-м в третий раз в истории фильм взял «золотую пятерку» «Оскаров» — это было «Молчание ягнят». В 2014-м в Харькове впервые исполнили хит «Путин – х@йло!»

Праздники и памятные даты 30 марта

30 марта Украина переходит на летнее время. Часы на час вперед переводят в последнее воскресенье марта, в 03:00 ночи. Все гаджеты осуществляют такой переход автоматически. В Украине в этом году должны были отказаться от летнего времени: 16 июля за соответствующий законопроект №4201 проголосовала Верховная Рада Украины. Но президент Владимир Зеленский до сих пор не подписал его, поэтому документ не вступил в законную силу.

В мире – Международный день нулевых отходов.

Также сегодня: День прогулки в парке, Всемирный День биполярного расстройства, День карандаша, Всемирный день идли (традиционного блюда индийской кухни), Рамазан-байрам (у мусульман – конец Рамадана).

30 марта в истории

30 марта 1858 года в США изобретатель Хайман Липман получил патент на карандаш с резинкой на конце. Подробнее.

30 марта 1917 года в Киеве сделали первый шаг к деколонизации — свалили памятник российскому государственнику, председателю имперского Совета министров (в 1906–1911 годах) Петру Столыпину. Пафосная скульптурная композиция размещалась на нынешнем Майдане Незалежности. В Киеве россиянина Столыпина увековечили не просто так, ведь именно здесь 1 сентября 1911 года его застрелил эсер Дмитрий Богров. Уже посмертно Столыпина Киевская городская дума избрала почетным гражданином Киева и вскоре решила установить памятник этому «великому реформатору» (и не менее великому организатору репрессий). Памятник долго не продержался – его открыли всего за четыре года до сноса, 6 сентября 1913-го. Это и неудивительно, ведь фигура Столыпина не была популярной в Украине и Киеве, в частности. Он был классическим имперцем, желавшим строить «великую Россию», и не считался с правами других народов.

«Столыпин в сознании киевлян ассоциировался со старым режимом, с такими вещами как «столыпинский галстук» – подразумевается удавка на виселице. В конце концов, распространено мнение, что этим памятником Киев не награжден, а это такой упрек киевлянам за его убийство», – рассказал в интервью «Радио Свобода» сотрудник Украинского института национальной памяти Ярослав Файзулин.

С падением царской власти в Украине стремительно разворачивалась национальная революция. Была сформирована и начала заседать Украинская Центральная Рада, формировались национальные военные соединения, которые впоследствии стали армией УНР. Киев бурлил революционными настроениями – люди выходили на акции и манифестации. Одна из них и стала роковой для бронзового Столыпина. 30 марта участники Украинской революции устроили символический народный суд над памятником. Монументу вынесли «приговор», после чего сначала «повесили», подняв за шею на символической виселице, а затем сбросили на землю.

«Скульптура оказалась на свалке металлолома завода «Арсенал», а впоследствии ее переплавили», — отмечает Национальный музей истории Украины.

30 марта 1919 года состоялось совместное заседание руководства объединившихся ЗУНР и УНР. Подробнее.

30 марта 1976 года считается формальной датой начала музыкального панк-движения. В этот день британская группа «The Sex Pistols» впервые выступила в клубе «100 Club» на Оксфорд-стрит. Подробнее.

30 марта 1981 года в США сумасшедший Джон Хинкли покушался на президента Рональда Рейгана. Подробнее.

30 марта 1992 года состоялась 64-я церемония вручения наград Американской киноакадемии. «Золотую пятерку» «Оскаров» (за лучший фильм, режиссуру, сценарий, мужскую и женскую главные роли) на ней получил фильм «Молчание ягнят» с Джоди Фостер и Энтони Хопкинсом в главных ролях. Подробнее.

30 марта 2014 года в Харькове во время совместного марша ультрас «Металлиста» и донецкого «Шахтера» впервые прозвучала песня «Путин – х@йло!» Подробнее.

Церковный праздник 30 марта

30 марта чтят память преподобного Иоанна Лествичника. Подробнее.

Народные приметы

Если на березе уже распустились листья, то летом будет мало дождей.

Если из ульев уже вылетают пчелы, значит, пришла настоящая весна, которая будет теплой.

Если уже цветут одуванчики, то лето будет коротким.

Что нельзя делать 30 марта

Лучше не заниматься домашними делами и отложить серьезный физический труд.

Нельзя давать деньги взаймы или занимать самому.