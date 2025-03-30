Сьогодні 30 березня: яке свято та день в історії

30 березня 1917 року в Україні зробили перший крок до деколонізації – звалили пам’ятник Столипіну в Києві. У 1919-му відбулося перше спільне засідання керівництва ЗУНР і УНР, які об’єдналися. Цей день 1976-го вважають формальною датою початку музичного панк-руху. У 1981-му божевільний американець вчинив замах на президента Рональда Рейгана. У 1992-му втретє в історії фільм взяв “золоту п’ятірку” “Оскарів” – це було “Мовчання ягнят”. У 2014-му в Харкові вперше виконали хіт “Путін – х@йло!”

Свята та пам’ятні дати 30 березня

30 березня Україна переходить на літній час. Годинник на годину вперед переводять в останню неділю березня, о 03:00 ночі. Усі гаджети здійснюють такий перехід автоматично. В Україні цього року мали відмовитися від літнього часу: 16 липня за відповідний законопроєкт №4201 проголосувала Верховна Рада України. Але президент Володимир Зеленський досі не підписав його, тож документ не набрав законної сили.

У світі – Міжнародний день нульових відходів.

Також сьогодні: День прогулянки в парку, Всесвітній День біполярного розладу, День олівця, Всесвітній день ідлі (традиційної страви індійської кухні), Рамазан-байрам (у мусульман – кінець Рамадану).

30 березня в історії

30 березня 1858 року в США винахідник Гаймен Ліпман отримав патент на олівець із гумкою на кінці. Докладніше.

30 березня 1917 року в Києві зробили перший крок до деколонізації – повалили пам’ятник російському державнику, голові імперської Ради міністрів (1906–1911 роках) Петру Столипіну. Пафосна скульптурна композиція розміщувалася на нинішньому Майдані Незалежності. У Києві росіянина Столипіна увічнили не просто так, адже саме тут 1 вересня 1911 року його застрелив есер Дмитро Богров. Уже посмертно Столипіна Київська міська дума обрала почесним громадянином Києва та невдовзі вирішила встановити пам’ятник цьому “великому реформатору” (і не менш великому організатору репресій). Пам’ятник довго не протримався – його відкрили лише за чотири роки до знесення, 6 вересня 1913-го. Це й не дивно, адже фігура Столипіна не була популярною в Україні та Києві, зокрема. Він був класичним імперцем, який бажав будувати “велику Росію”, і не зважав на права інших народів.

“Столипін у свідомості киян асоціювався зі старим режимом, із такими речами як “столипінська краватка” – мається на увазі зашморг на шибениці. Зрештою, поширеною була думка, що цим пам’ятником Київ не нагороджений, а це такий докір киянам за його вбивство”, – розповів в інтерв’ю “Радіо Свобода” співробітник Українського інституту національної пам’яті Ярослав Файзулін.

З падінням царської влади в Україні стрімко розгорталася національна революція. Була сформована та почала засідати Українська Центральна Рада, формувалися національні військові з’єднання, які згодом стали армією УНР. Київ вирував революційними настроями – люди виходили на акції та маніфестації. Одна з них і стала фатальною для бронзового Столипіна. 30 березня учасники української революції влаштували символічний народний суд над пам’ятником. Монументу винесли “вирок”, після чого спочатку “повісили”, піднявши за шию на символічній шибениці, а потім скинули на землю.

“Скульптура опинилася на звалищі металолому заводу “Арсенал”, а згодом його перетопили”, – зазначає Національний музей історії України.

30 березня 1919 року відбулося спільне засідання керівництва ЗУНР та УНР, що об’єдналися. Докладніше.

30 березня 1976 року вважається формальною датою початку музичного панк-руху. Цього дня британський гурт “The Sex Pistols” вперше виступив у клубі “100 Club” на Оксфорд-стріт. Докладніше.

30 березня 1981 року в США божевільний Джон Гінклі здійснив замах на президента Рональда Рейгана. Докладніше.

30 березня 1992 року відбулася 64-та церемонія вручення нагород Американської кіноакадемії. “Золоту п’ятірку” “Оскарів” (за найкращий фільм, режисуру, сценарій, чоловічу та жіночу головні ролі) на ній отримав фільм “Мовчання ягнят” з Джоді Фостер та Ентоні Гопкінсом у головних ролях. Докладніше.

30 березня 2014 року в Харкові під час спільного маршу ультрас “Металіста” та донецького “Шахтаря” вперше прозвучала пісня “Путін – х@йло!” Докладніше.

Церковне свято 30 березня

30 березня вшановують пам’ять преподобного Йоана Ліствичника. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо на березі вже розпустилося листя, то влітку буде мало дощів.

Якщо з вуликів вже вилітають бджоли, значить, прийшла справжня весна, яка буде теплою.

Якщо вже квітнуть кульбаби, то літо буде коротким.

Що не можна робити 30 березня

Краще не займатися домашніми справами та відкласти серйозну фізичну працю.

Не можна давати гроші в борг чи позичати.