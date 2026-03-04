Сегодня 4 марта 2026: какой праздник и день в истории

4 марта 1152 года королем Германии избрали Фридриха Барбароссу. В этот день в разные годы родились известные украинские композиторы Михаил Вербицкий и Владимир Ивасюк. В 1877-м Эмиль Берлинер создал угольный микрофон. В 1989-м создали общество «Мемориал» имени Василия Стуса. В 2005-м обнаружили застреленным экс-министра внутренних дел Украины Юрия Кравченко.

Праздники и памятные даты 4 марта

4 марта – Всемирный день борьбы с ожирением.

Среда первой недели марта – День исследования значения своего имени.

Также сегодня: Всемирный день против сексуальной эксплуатации, Всемирный день инженерии, Международный день скрапбукинговой индустрии, День рождения микрофона, Международный день игровых мастеров, День борьбы с плохим обслуживанием.

4 марта в истории

4 марта 1152 года королем Германии избрали Фридриха I Гогенштауфена, вошедшего в историю под прозвищем Барбаросса. Фридрих был сыном герцога Швабии – одного из пяти самых больших герцогств, входивших в состав Священной Римской империи. Его родители происходили из двух самых влиятельных семейств империи, а также по ветви своей матери он был потомком императора Оттона Великого. В 1147 году Фридрих принял решение вместе со своим дядей, королем Германии Конрадом III, присоединиться ко Второму крестовому походу. Отец будущего императора умер, когда тот уже дал соответствующие обеты и готовился отправляться в путь. Так что Фридрих унаследовал титул герцога Швабии, но реально не приступил к управлению этой территорией. В этом походе особыми успехами Барбаросса не отличился. Он в большинстве своем находился рядом с дядей, с ним посетил Иерусалим и принял участие в неудачной осаде Дамаска. В апреле 1149 года герцог вернулся домой. А вскоре – унаследовал титул своего дяди, хотя у того был сын.

«Когда Конрад умер в феврале 1152 года, у его смертного одра были только Фридрих и принц-епископ Бамберга. Оба позже утверждали, что Конрад, находясь в ясном уме, передал королевские знаки отличия Фридриху и указал, что он, а не шестилетний сын Конрада, будущий Фридрих IV, герцог Швабии, должен стать его преемником на троне. Фридрих (Барбаросса – Ред.) энергично добивался короны, и 4 марта 1152 года во Франкфурте курфюрсты королевства назначили его следующим немецким королем. Через несколько дней, 9 марта 1152 года, его короновали королем Рима в Аахене», – пишет англоязычная Википедия.

Этот король правил Германией очень долго для Средневековья – 35 лет, вплоть до 1190-го. За это время он значительно усилил центральную власть в раздробленной империи, совершил ряд военных походов в Италию, стремясь восстановить Римскую империю в полной мере. Погиб император во время Третьего крестового похода, но не в бою – он утонул в реке во время переправы.

4 марта 1815 года родился Михаил Вербицкий – украинский композитор и хоровой дирижер, автор музыки Гимна Украины. Подробнее.

4 марта 1877 года изобретатель из США Эмиль Берлинер создал угольный микрофон. Подробнее.

4 марта 1887 года в Харькове родился будущий генерал Армии УНР и вице-президент УНР в изгнании Александр Удовиченко. Подробнее.

4 марта 1949 года родился украинский композитор Владимир Ивасюк – автор хита «Червона Рута». Подробнее.

4 марта 1989 года в Украине создали общество «Мемориал» имени Василия Стуса. В этот день состоялась учредительная конференция, на которой утвердили устав организации и избрали первое руководство. Подробнее.

4 марта 2005 года обнаружили застреленным на собственной даче экс-министра внутренних дел Украины и одного из главных фигурантов «кассетного скандала» и дела Гонгадзе Юрия Кравченко. Подробнее.

Церковный праздник 4 марта

4 марта чтят память преподобного Герасима Иорданского. Подробнее.

Народные приметы

Если птицы возвращаются в свои гнезда – будет ранняя весна.

Если 4 марта сухо и солнечно, в лесу будет много ягод.

Что нельзя делать 4 марта

Нельзя обижать животных и птиц.

Нельзя делать большие покупки и отправляться в далекое путешествие.