Сьогодні 4 березня 2026: яке свято та день в історії

Свята та пам’ятні дати 4 березня

4 березня – Всесвітній день боротьби з ожирінням.

Середа першого тижня березня – це День дослідження значення свого імені.

Також сьогодні: Всесвітній день проти сексуальної експлуатації, Всесвітній день інженерії, Міжнародний день індустрії скрапбукінгу, День народження мікрофона, Міжнародний день ігрових майстрів, День боротьби з поганим обслуговуванням.

4 березня в історії

4 березня 1152 року королем Німеччини обрали Фрідріха I Гогенштауфена, який увійшов в історію під прізвиськом Барбаросса. Фрідріх був сином герцога Швабії – одного з п’яти найбільших герцогств, що входили до складу Священної Римської імперії. Його батьки походили з двох найвпливовіших сімейств імперії, а також по гілці своєї матері він був нащадком імператора Оттона Великого. У 1147 році Фрідріх прийняв рішення разом зі своїм дядьком, королем Німеччини Конрадом III, приєднатися до Другого хрестового походу. Батько майбутнього імператора помер, коли той уже дав відповідні обітниці та готувався вирушати в дорогу. Отже Фрідріх успадкував титул герцога Швабії, але реально не приступив до управління цією територією. У цьому поході особливими успіхами Барбаросса не відзначився. Він здебільшого знаходився поруч із дядьком, з ним відвідав Єрусалим і взяв участь у невдалій облозі Дамаска. У квітні 1149 року герцог повернувся додому. А незабаром – успадкував титул свого дядька, хоч у того був син.

“Коли Конрад помер у лютому 1152 року, біля його смертного одра були лише Фрідріх та принц-єпископ Бамберга. Обидва пізніше стверджували, що Конрад, перебуваючи в ясному розумі, передав королівські відзнаки Фрідріху та вказав, що він, а не шестирічний син Конрада, майбутній Фрідріх IV, герцог Швабії, має стати його наступником на троні. Фрідріх (Барбаросса – Ред.) енергійно домагався корони, і 4 березня 1152 року у Франкфурті курфюрсти королівства призначили його наступним німецьким королем. Через кілька днів, 9 березня 1152 року, він був коронований королем Риму в Аахені”, – пише англомовна Вікіпедія.

Цей король правив Німеччиною дуже довго для Середньовіччя – 35 років, аж до 1190-го. За цей час він значно посилив центральну владу в роздробленій імперії, здійснив низку військових походів до Італії, прагнучи відновити Римську імперію повною мірою. Загинув імператор під час Третього хрестового походу, але не в бою – він потонув у річці під час переправи.

4 березня 1815 року народився Михайло Вербицький – український композитор та хоровий диригент, автор музики Гімну України. Докладніше.

4 березня 1877 року винахідник із США Еміль Берлінер створив вугільний мікрофон. Пристрій забезпечив подальший успіх телефонного зв’язку. Докладніше.

4 березня 1887 року в Харкові народився майбутній генерал Армії УНР та віцепрезидент УНР в екзилі Олександр Удовиченко. Докладніше.

4 березня 1949 року народився український композитор Володимир Івасюк – автор хіта “Червона Рута”. Докладніше.

4 березня 1989 року в Україні створили товариство “Меморіал” імені Василя Стуса. Цього дня відбулася установча конференція, на якій затвердили статут організації та обрали перше керівництво. Докладніше.

4 березня 2005 року виявили застреленим на власній дачі ексміністра внутрішніх справ України та одного з головних фігурантів “касетного скандалу” та справи Гонгадзе Юрія Кравченка. Докладніше.

Церковне свято 4 березня

4 березня вшановують пам’ять преподобного Герасима, що на Йордані. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо птахи повертаються до своїх гнізд – буде рання весна.

Якщо 4 березня сухо та сонячно, то в лісі буде багато ягід.

Що не можна робити 4 березня

Не можна ображати тварин і птахів.

Не можна робити великі покупки та вирушати в далеку подорож.