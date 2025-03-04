Сьогодні 4 березня: яке свято та день в історії

4 березня в різні роки народилися два відомі українські композитори – Михайло Вербицький та Володимир Івасюк. У 2005-му виявили застреленим ексміністра внутрішніх справ України Юрія Кравченка. У 1989-му створили товариство “Меморіал” імені Василя Стуса. У 1877-му Еміль Берлінер створив вугільний мікрофон.

Свята та пам’ятні дати 4 березня

4 березня – Всесвітній день боротьби з ожирінням, Всесвітній день проти сексуальної експлуатації.

Також сьогодні: Всесвітній день інженерії, День народження мікрофона, Міжнародний день ігрових майстрів, Міжнародний день індустрії скрапбукінгу.

4 березня в історії

4 березня 1815 року народився Михайло Вербицький – український композитор та хоровий диригент, автор музики Гімну України. Докладніше.

4 березня 1877 року винахідник із США Еміль Берлінер створив вугільний мікрофон. Пристрій забезпечив подальший успіх телефонного зв’язку. Докладніше.

4 березня 1887 року в Харкові народився майбутній генерал Армії УНР та віцепрезидент УНР в екзилі Олександр Удовиченко. Докладніше.

4 березня 1949 року народився український композитор Володимир Івасюк – автор хіта “Червона Рута”. Докладніше.

4 березня 1989 року в Україні створили товариство “Меморіал” імені Василя Стуса. Цього дня відбулася установча конференція, на якій затвердили статут організації та обрали перше керівництво. Спочатку цю громадську організацію створювали як правозахисну та таку, що займеться розслідуванням фактів масових репресій радянських часів в Україні та увічненням пам’яті їхніх жертв.

“Тоді в Товариство вступило близько 360 тис. осіб із числа репресованих, їхніх нащадків та членів їхніх родин. З квітня 1991 року “Меморіал” носить ім’я Василя Стуса. У 1992 році товариство отримало свою сьогоднішню назву: Всеукраїнська правозахисна організація “Меморіал” імені Василя Стуса. Засновники — творчі спілки, редакції журналів, Інститут літератури АН України, митці, науковці, студентська молодь, активісти демократичного руху”, – інформує одна із найстаріших громадських організацій України на своєму сайті.

Серед перших і найважливіших досягнень “Меморіалу” – ухвалення Верховною Радою УРСР 17 квітня 1991 року закону “Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні”. У 2018-му товариство ініціювало створення Інституту дослідження Голодомору (з 2019-го він працює як філія Національного музею Голодомору-геноциду в Києві). “Меморіал” регулярно проводить наукові, культурні та мистецькі заходи, вечори пам’яті, документальні виставки.

4 березня 2005 року виявили застреленим на власній дачі ексміністра внутрішніх справ України та одного з головних фігурантів “касетного скандалу” та справи Гонгадзе Юрія Кравченка. Докладніше.

Церковне свято 4 березня

4 березня вшановують пам’ять преподобного Герасима, що на Йордані. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо птахи повертаються до своїх гнізд – буде рання весна.

Якщо 4 березня сухо та сонячно, то в лісі буде багато ягід.

Що не можна робити 4 березня

Не можна ображати тварин і птахів.

Не можна робити великі покупки та вирушати в далеку подорож.

Не можна робити великі покупки та вирушати у далеку подорож.