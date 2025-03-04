Сегодня 4 марта: какой праздник и день в истории
4 марта в разные годы родились два известных украинских композитора – Михаил Вербицкий и Владимир Ивасюк. В 2005-м обнаружили застреленным экс-министра внутренних дел Украины Юрия Кравченко. В 1989-м создали общество «Мемориал» имени Василия Стуса. В 1877-м Эмиль Берлинер создал угольный микрофон.
Праздники и памятные даты 4 марта
4 марта – Всемирный день борьбы с ожирением, Всемирный день против сексуальной эксплуатации.
Также сегодня: Всемирный день инженерии, День рождения микрофона, Международный день гейм-мастера, Международный день индустрии скрапбукинга.
4 марта в истории
4 марта 1815 года родился Михаил Вербицкий – украинский композитор и хоровой дирижер, автор музыки Гимна Украины. Подробнее.
4 марта 1877 года изобретатель из США Эмиль Берлинер создал угольный микрофон. Подробнее.
4 марта 1887 года в Харькове родился будущий генерал Армии УНР и вице-президент УНР в изгнании Александр Удовиченко. Подробнее.
4 марта 1949 года родился украинский композитор Владимир Ивасюк – автор хита «Червона Рута». Подробнее.
4 марта 1989 года в Украине создали общество «Мемориал» имени Василия Стуса. В этот день состоялась учредительная конференция, на которой утвердили устав организации и избрали первое руководство. Изначально эту общественную организацию создавали как правозащитную и такую, которая займется расследованием фактов массовых репрессий советских времен в Украине и увековечением памяти их жертв.
«Тогда в Общество вступило около 360 тыс. лиц из числа репрессированных, их потомков и членов их семей. С апреля 1991 года «Мемориал» носит имя Василия Стуса. В 1992 году общество получило свое сегодняшнее название: Всеукраинская правозащитная организация «Мемориал» имени Василия Стуса. Учредители — творческие союзы, редакции журналов, Институт литературы АН Украины, художники, ученые, студенческая молодежь, активисты демократического движения», — информирует одна из старейших общественных организаций Украины на своем сайте.
Среди первых и важнейших достижений «Мемориала» – принятие Верховной Радой УССР 17 апреля 1991 года закона «О реабилитации жертв политических репрессий в Украине». В 2018-м общество инициировало создание Института исследования Голодомора (с 2019-го он работает как филиал Национального музея Голодомора-геноцида в Киеве). «Мемориал» регулярно проводит научные, культурные и художественные мероприятия, вечера памяти, документальные выставки.
4 марта 2005 года обнаружили застреленным на собственной даче экс-министра внутренних дел Украины и одного из главных фигурантов «кассетного скандала» и дела Гонгадзе Юрия Кравченко. Подробнее.
Церковный праздник 4 марта
4 марта чтят память преподобного Герасима Иорданского. Подробнее.
Народные приметы
Если птицы возвращаются в свои гнезда – будет ранняя весна.
Если 4 марта сухо и солнечно, в лесу будет много ягод.
Что нельзя делать 4 марта
Нельзя обижать животных и птиц.
Нельзя делать большие покупки и отправляться в далекое путешествие.
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- • Дата публикации материала: 4 марта 2025 в 06:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "4 марта в разные годы родились два известных украинских композитора – Михаил Вербицкий и Владимир Ивасюк".