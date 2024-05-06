“Приліт” у Харкові припав по будинку ректорки ХНУ ім. Каразіна
Ректорка ХНУ ім. В.Н. Каразіна Тетяна Кагановська повідомила, що на Великдень у Харкові росіяни зруйнували її будинок.
“Дійсно, сьогодні, у світлий день Великодня, зруйновано і мій будинок… Ми з рідними живі і здорові. Все інше – другорядне”, – написала Кагановська у фейсбуці.
Вона подякувала всім за слова підтримки та наголосила: “Ми єдині та нас не зламати!”
Відео руйнувань у центрі Харкова, яке було зняте дроном, опублікувала пресслужба Харківської обласної прокуратури.
Нагадаємо, на Великдень росіяни вдарили по центру Харкова трьома УМПБ Д-30. Пошкоджені будинки, медустанова, спорткомплекс, машини та гаражі. Вранці 6 травня поліція повідомила про 16 постраждалих.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Травня 2024 в 10:21;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ректорка ХНУ ім. В.Н. Каразіна Тетяна Кагановська повідомила, що на Великдень у Харкові росіяни зруйнували її будинок".