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«Прилет» в Харькове пришелся по дому ректора ХНУ им. Каразина

Происшествия 10:21   06.05.2024
Оксана Горун
«Прилет» в Харькове пришелся по дому ректора ХНУ им. Каразина

Ректор ХНУ им. В.Н. Каразина Татьяна Кагановская сообщила, что на Пасху в Харькове россияне разрушили ее дом.

«Действительно, сегодня, в светлый день Пасхи, разрушен и мой дом. Мы с родными живы и здоровы. Все остальное – второстепенное», — написала Кагановская в facebook.

Она поблагодарила всех за слова поддержки и подчеркнула: «Мы едины и нас не сломить!»

Видео разрушений в центре Харькова, снятое с дрона, опубликовала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Напомним, на Пасху россияне ударили по центру Харькова тремя УМПБ Д-30. Повреждены дома, медучреждение, спорткомплекс, машины и гаражи. Утром 6 мая полиция сообщила о 16 пострадавших.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 6 мая 2024 в 10:21;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ректор ХНУ им. В.Н. Каразина Татьяна Кагановская сообщила, что на Пасху в Харькове россияне разрушили ее дом".