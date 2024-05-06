«Прилет» в Харькове пришелся по дому ректора ХНУ им. Каразина
Ректор ХНУ им. В.Н. Каразина Татьяна Кагановская сообщила, что на Пасху в Харькове россияне разрушили ее дом.
«Действительно, сегодня, в светлый день Пасхи, разрушен и мой дом. Мы с родными живы и здоровы. Все остальное – второстепенное», — написала Кагановская в facebook.
Она поблагодарила всех за слова поддержки и подчеркнула: «Мы едины и нас не сломить!»
Видео разрушений в центре Харькова, снятое с дрона, опубликовала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
Напомним, на Пасху россияне ударили по центру Харькова тремя УМПБ Д-30. Повреждены дома, медучреждение, спорткомплекс, машины и гаражи. Утром 6 мая полиция сообщила о 16 пострадавших.
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- • Дата публикации материала: 6 мая 2024 в 10:21;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ректор ХНУ им. В.Н. Каразина Татьяна Кагановская сообщила, что на Пасху в Харькове россияне разрушили ее дом".