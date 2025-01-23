Кадровий голод: Харкову не вистачає будівельників, як готують «елітну касту»

Від нестачі будівельників, як і фахівців багатьох інших професій, потерпають у Харкові. Багато хто вже боронить Україну і процес мобілізації триває. Аби не втратити цінний кадр, коли той прямує на об’єкт, деякі роботодавці віддають пріоритет людям, які мають відстрочку. Паралельно у структурі Держслужби зайнятості готують нових фахівців. Перспективних будівельних професій безробітних навчають безплатно. Як потрапити на такі курси – у відеорепортажі МГ “Об’єктив”.

Олександр Котуков, директор Харківського обласного центру зайнятості

Кадровий голод, одним словом. Не вистачає: токарів, слюсарів, фрезерувальників, водіїв, навіть бухгалтерів вже не вистачає. У нас сьогодні не вистачає навіть юристів.

Є потреба і в будівельниках, говорить Костянтин Хоружин. Свою будівельну фірму, яка працює з 2019 року, він називає невеликою.

Костянтин Хоружин, директор ТОВ «ЗА.БУДОВА»

– Дуже багато випадків, що люди не добираються до об’єктів. Тому що їх зупиняє ТЦК на перевірку документів, і після цього люди опиняються або вже в ЗСУ, або вже десь у комплектуванні. І на Північній Салтівці, і на ХТЗ це досить, скажімо так, виявлене явище. Моя думка, по-перше, наша країна має бути, все буде Україна, нехай тримається. А відповідно до працівників, все-таки повинно бути якесь бронювання мінімальної кількості співробітників, які допомагають в життєдіяльності міста та в цілому країни.

– Тобто будівельні компанії мають віднести до критичної інфраструктури, так?

– Вважаю, що це було б доцільно.

Поки ж роботодавці шукають нові кадри. А в їхній підготовці допомагає Центр профтехосвіти. Його не слід плутати з навчальними закладами у структурі Міністерства освіти, він діє при Держслужбі зайнятості. Професії викладають різні, серед яких сім будівельних.

Наталія Федюк, викладачка спецтехнологій та матеріалознавства будівельних професій

– Це маляр, тинькар, плиточник, монтажник гіпсокартонних конструкцій і муляр. До нас на навчання мають можливість прийти люди, які стоять у Центрі зайнятості як безробітні. Для них навчання буде безплатним. Також у нас можуть навчатися люди власним коштом. Гарний будівельник завжди буде затребуваний на ринку праці і буде гарно заробляти. Будівельники зараз отримують до 20 тисяч гривень.

– Це добра зарплата?

– Добра, не добра, але реалії життя такі, які є.

Влаштовано це так. Центр профтехосвіти навчає людей, а будівельні компанії беруть їх на практику й після приймають на роботу. Раніше кадри активно постачали для великих забудовників, як-то “Житлобуд-1”, але зараз ця співпраця призупинилась. Поки що є тільки фірма Костянтина.

Костянтин Хоружин, директор ТОВ «ЗА.БУДОВА»

Виконроб приходить до співробітника і каже: “Чого так криво поклав?” А співробітник відповідає: “Плитка крива”. А відповідь: “Рівної плитки не буває”.

Одного з майбутніх майстрів з укладання плитки Костянтин вже погодився взяти на роботу. Олександрові 37. Його перша спеціальність – мережі стаціонарних телефонів, і вона вже давно застаріла. Тож чоловік працював на ринку, але зрозумів: це не його.

Олександр, навчається на лицювальника-плиточника 3-го розряду

Роботи не було, звернувся у Центр зайнятості. Мені запропонували здобути освіту. Я думаю, що поки заробляти багато не буду. Просто за малим досвідом. А надалі…

А от 34-річний В’ячеслав бачить себе укладальником плитки у квартирах. У НТУ “ХПІ” він вивчав котли та реактори, але також не знайшов підходящої роботи за спеціальністю. І також звернувся у Центр зайнятості.

В’ячеслав Щербаков, навчається на лицювальника-плиточника 3-го розряду

Сама професія плиточника дуже перспективна. Платять. Це як каста елітна серед будівельників.

Костянтин говорить: вдячний Центру, адже завдяки йому раніше отримав чотирьох працівників.

Костянтин Хоружин, директор ТОВ «ЗА.БУДОВА»

– Вони ж вже, скажімо так, люди, які не підлягають мобілізації.

– Чому не підлягають?

– Це є колишні військові та багатодітні. Це люди, які можуть переміщатися.

– А ви берете тільки тих, хто не підлягає?

– Так. Це перше питання на сьогодні – це вільне переміщення по місту.

Олександр та В’ячеслав говорять, що оновили дані. Але мають трохи різні ситуації.

Олександр, навчається на лицювальника-плиточника 3-го розряду

Їсти щось потрібно, треба ходити на роботу. Поки по здоров’ю є свої моменти. Ну, був обмежено придатний.

В’ячеслав Щербаков, навчається на лицювальника-плиточника 3-го розряду

Деякі компанії офіційно дають бронь. З бронею, я думаю, що пересуватися містом можливо буде. Але це неточно.

Сергій Горяінов, майстер виробничого навчання

– Скільки вчаться укладати плитку?

– Повний курс навчання складає 21 тиждень.

– Це тільки плитка?

– Так.

– Скільки у вас учнів, здобувачів професії?

– Зараз небагато. Шість людей. Ми намагаємось збільшити наші групи.

– Що заважає збільшити?

– Зараз багато людей зайняті на фронті. Після перемоги, сподіваюсь, багато людей повернеться і деякі будуть змушені знайти собі нову роботу. І ми, сподіваюсь, станемо в пригоді.