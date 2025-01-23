Кадровий голод: Харкову не вистачає будівельників, як готують «елітну касту»
Від нестачі будівельників, як і фахівців багатьох інших професій, потерпають у Харкові. Багато хто вже боронить Україну і процес мобілізації триває. Аби не втратити цінний кадр, коли той прямує на об’єкт, деякі роботодавці віддають пріоритет людям, які мають відстрочку. Паралельно у структурі Держслужби зайнятості готують нових фахівців. Перспективних будівельних професій безробітних навчають безплатно. Як потрапити на такі курси – у відеорепортажі МГ “Об’єктив”.
Олександр Котуков, директор Харківського обласного центру зайнятості
Кадровий голод, одним словом. Не вистачає: токарів, слюсарів, фрезерувальників, водіїв, навіть бухгалтерів вже не вистачає. У нас сьогодні не вистачає навіть юристів.
Є потреба і в будівельниках, говорить Костянтин Хоружин. Свою будівельну фірму, яка працює з 2019 року, він називає невеликою.
Костянтин Хоружин, директор ТОВ «ЗА.БУДОВА»
– Дуже багато випадків, що люди не добираються до об’єктів. Тому що їх зупиняє ТЦК на перевірку документів, і після цього люди опиняються або вже в ЗСУ, або вже десь у комплектуванні. І на Північній Салтівці, і на ХТЗ це досить, скажімо так, виявлене явище. Моя думка, по-перше, наша країна має бути, все буде Україна, нехай тримається. А відповідно до працівників, все-таки повинно бути якесь бронювання мінімальної кількості співробітників, які допомагають в життєдіяльності міста та в цілому країни.
– Тобто будівельні компанії мають віднести до критичної інфраструктури, так?
– Вважаю, що це було б доцільно.
Поки ж роботодавці шукають нові кадри. А в їхній підготовці допомагає Центр профтехосвіти. Його не слід плутати з навчальними закладами у структурі Міністерства освіти, він діє при Держслужбі зайнятості. Професії викладають різні, серед яких сім будівельних.
Наталія Федюк, викладачка спецтехнологій та матеріалознавства будівельних професій
– Це маляр, тинькар, плиточник, монтажник гіпсокартонних конструкцій і муляр. До нас на навчання мають можливість прийти люди, які стоять у Центрі зайнятості як безробітні. Для них навчання буде безплатним. Також у нас можуть навчатися люди власним коштом. Гарний будівельник завжди буде затребуваний на ринку праці і буде гарно заробляти. Будівельники зараз отримують до 20 тисяч гривень.
– Це добра зарплата?
– Добра, не добра, але реалії життя такі, які є.
Влаштовано це так. Центр профтехосвіти навчає людей, а будівельні компанії беруть їх на практику й після приймають на роботу. Раніше кадри активно постачали для великих забудовників, як-то “Житлобуд-1”, але зараз ця співпраця призупинилась. Поки що є тільки фірма Костянтина.
Костянтин Хоружин, директор ТОВ «ЗА.БУДОВА»
Виконроб приходить до співробітника і каже: “Чого так криво поклав?” А співробітник відповідає: “Плитка крива”. А відповідь: “Рівної плитки не буває”.
Одного з майбутніх майстрів з укладання плитки Костянтин вже погодився взяти на роботу. Олександрові 37. Його перша спеціальність – мережі стаціонарних телефонів, і вона вже давно застаріла. Тож чоловік працював на ринку, але зрозумів: це не його.
Олександр, навчається на лицювальника-плиточника 3-го розряду
Роботи не було, звернувся у Центр зайнятості. Мені запропонували здобути освіту. Я думаю, що поки заробляти багато не буду. Просто за малим досвідом. А надалі…
А от 34-річний В’ячеслав бачить себе укладальником плитки у квартирах. У НТУ “ХПІ” він вивчав котли та реактори, але також не знайшов підходящої роботи за спеціальністю. І також звернувся у Центр зайнятості.
В’ячеслав Щербаков, навчається на лицювальника-плиточника 3-го розряду
Сама професія плиточника дуже перспективна. Платять. Це як каста елітна серед будівельників.
Костянтин говорить: вдячний Центру, адже завдяки йому раніше отримав чотирьох працівників.
Костянтин Хоружин, директор ТОВ «ЗА.БУДОВА»
– Вони ж вже, скажімо так, люди, які не підлягають мобілізації.
– Чому не підлягають?
– Це є колишні військові та багатодітні. Це люди, які можуть переміщатися.
– А ви берете тільки тих, хто не підлягає?
– Так. Це перше питання на сьогодні – це вільне переміщення по місту.
Олександр та В’ячеслав говорять, що оновили дані. Але мають трохи різні ситуації.
Олександр, навчається на лицювальника-плиточника 3-го розряду
Їсти щось потрібно, треба ходити на роботу. Поки по здоров’ю є свої моменти. Ну, був обмежено придатний.
В’ячеслав Щербаков, навчається на лицювальника-плиточника 3-го розряду
Деякі компанії офіційно дають бронь. З бронею, я думаю, що пересуватися містом можливо буде. Але це неточно.
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Сергій Горяінов, майстер виробничого навчання
– Скільки вчаться укладати плитку?
– Повний курс навчання складає 21 тиждень.
– Це тільки плитка?
– Так.
– Скільки у вас учнів, здобувачів професії?
– Зараз небагато. Шість людей. Ми намагаємось збільшити наші групи.
– Що заважає збільшити?
– Зараз багато людей зайняті на фронті. Після перемоги, сподіваюсь, багато людей повернеться і деякі будуть змушені знайти собі нову роботу. І ми, сподіваюсь, станемо в пригоді.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Січня 2025 в 17:00;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Від нестачі будівельників, як і фахівців багатьох інших професій, потерпають у Харкові".