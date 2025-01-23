Вакансії до 30 тисяч гривень: яка робота є в Харкові та області

Станом на 23 січня в Харківській області актуальні 1942 вакансії, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.

Рейтинг цього тижня очолює вакансія вчителя закладу загальної середньої освіти із зарплатою 30 тисяч гривень. Інженер-технолог матиме 29 тисяч, а токар-карусельник – 25 тисяч.

Інженер із впровадження нової техніки й технології зароблятиме 20980, лікар-лаборант – 20 тисяч, спеціаліст державної служби (місцевого самоврядування) – 19500, представник торгівельний – 18 тисяч, рекламіст – 17900, фасувальник медичних виробів – 15 тисяч, а формувальник трикотажних виробів – 14900.

З повним переліком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням.

З питань зайнятості та безробіття можна звернутися на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 08:30 до 17:00 за телефонами: 0800 600 498; +38 096 055 48 69.