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Вакансии до 30 тысяч гривен: какая работа есть в Харькове и области

Общество 12:09   23.01.2025
Виктория Яковенко
Вакансии до 30 тысяч гривен: какая работа есть в Харькове и области Фото: ХОВА

По состоянию на 23 января в Харьковской области актуальны 1942 вакансии, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.

Рейтинг этой недели возглавляет вакансия учителя общеобразовательного учреждения с зарплатой 30 тысяч гривен. Инженер-технолог будет иметь 29 тысяч, а токарь-карусельник – 25 тысяч.

Инженер по внедрению новой техники и технологии будет зарабатывать 20980, врач-лаборант – 20 тысяч, специалист государственной службы (местного самоуправления) – 19500, представитель торговый – 18 тысяч, рекламист – 17900, фасовщик медицинских изделий – 15 тысяч, а формовщик трикотажных изделий – 14900.

С полным перечнем актуальных вакансий можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости и безработицы можно обратиться на горячую линию областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 08:30 до 17:00 по телефонам: 0800 600 498; +38 096 055 48 69.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 23 января 2025 в 12:09;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 23 января в Харьковской области актуальны 1942 вакансии, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.".