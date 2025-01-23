Вакансии до 30 тысяч гривен: какая работа есть в Харькове и области

По состоянию на 23 января в Харьковской области актуальны 1942 вакансии, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.

Рейтинг этой недели возглавляет вакансия учителя общеобразовательного учреждения с зарплатой 30 тысяч гривен. Инженер-технолог будет иметь 29 тысяч, а токарь-карусельник – 25 тысяч.

Инженер по внедрению новой техники и технологии будет зарабатывать 20980, врач-лаборант – 20 тысяч, специалист государственной службы (местного самоуправления) – 19500, представитель торговый – 18 тысяч, рекламист – 17900, фасовщик медицинских изделий – 15 тысяч, а формовщик трикотажных изделий – 14900.

С полным перечнем актуальных вакансий можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости и безработицы можно обратиться на горячую линию областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 08:30 до 17:00 по телефонам: 0800 600 498; +38 096 055 48 69.