Кадровый голод: Харькову не хватает строителей, как готовят «элитную касту» 📹
От нехватки строителей, как и многих других специалистов, страдают в Харькове. Многие уже защищают Украину и процесс мобилизации продолжается. Чтобы не потерять ценный кадр, когда тот направляется на объект, некоторые работодатели отдают приоритет людям, которые имеют отсрочку. Параллельно в структуре Госслужбы занятости готовят новых специалистов. Перспективным строительным профессиям безработных учат бесплатно. Как попасть на такие курсы — в видеорепортаже МГ «Объектив».
Александр Котуков, директор Харьковского областного центра занятости
Кадровый голод, одним словом. Не хватает: токарей, слесарей, фрезеровщиков, водителей, даже бухгалтеров уже не хватает. У нас сегодня не хватает даже юристов.
Есть потребность и в строителях, говорит Константин Хоружин. Свою строительную фирму, которая работает с 2019 года, он называет небольшой.
Константин Хоружин, директор ООО «ЗА.БУДОВА»
— Очень много случаев, что люди не добираются до объектов. Потому что их останавливает ТЦК на проверку документов, и после этого люди оказываются или уже в ВСУ, или уже где-то в комплектовании. И на Северной Салтовке, и на ХТЗ это достаточно, скажем так, выявленное явление. Мое мнение, во-первых, наша страна должна быть, все будет Украина, пусть держится. Но все-таки должно быть какое-то бронирование минимального количества сотрудников, которые помогают в жизнедеятельности города и в целом страны.
— То есть строительные компании должны отнести к критической инфраструктуре?
— Считаю, что это было бы целесообразно.
Пока же работодатели ищут новые кадры. А в их подготовке помогает Центр профтехобразования. Его не следует путать с учебными заведениями в структуре Министерства образования, он действует при Госслужбе занятости. Профессии преподают разные, среди которых семь строительных.
Наталья Федюк, преподаватель спецтехнологий и материаловедения строительных профессий
— Это маляр, штукатур, плиточник, монтажник гипсокартонных конструкций и каменщик. К нам на обучение имеют возможность прийти люди, которые стоят в Центре занятости как безработные. Для них обучение будет бесплатным. Также у нас могут учиться люди за свой счет. Хороший строитель всегда будет востребован на рынке труда и будет хорошо зарабатывать. Строители сейчас получают до 20 тысяч гривен.
— Это хорошая зарплата?
— Хорошая, не хорошая, но реалии жизни такие, какие есть.
Устроено это так. Центр профтехобразования обучает людей, а строительные компании берут их на практику и после принимают на работу. Ранее кадры активно поставляли для крупных застройщиков, как «Жилстрой-1», но сейчас это сотрудничество приостановилось. Пока есть только фирма Константина.
Константин Хоружин, директор ООО «ЗА.БУДОВА»
Прораб приходит к сотруднику и говорит: «Чего так криво положил?» А сотрудник отвечает: «Плитка кривая». А ответ: «Ровной плитки не бывает».
Одного из будущих мастеров по укладке плитки Константин уже согласился взять на работу. Александру 37. Его первая специальность — сети стационарных телефонов, и она уже давно устарела. Поэтому мужчина работал на рынке, но понял: это не его.
Александр, учится на облицовщика-плиточника 3-го разряда
Работы не было, обратился в Центр занятости. Мне предложили получить образование. Я думаю, что пока зарабатывать много не буду. Просто за малым опытом. А в дальнейшем…
А вот 34-летний Вячеслав видит себя укладчиком плитки в квартирах. В НТУ «ХПИ» он изучал котлы и реакторы, но также не нашел подходящей работы по специальности. И также обратился в Центр занятости.
Вячеслав Щербаков, учится на облицовщика-плиточника 3-го разряда
Сама профессия плиточника очень перспективная. Платят. Это как каста элитная среди строителей.
Константин говорит: благодарен Центру, который ранее обучил для него четырех работников.
Константин Хоружин, директор ООО «ЗА.БУДОВА»
— Они же уже, скажем так, люди, которые не подлежат мобилизации.
— Почему не подлежат?
— Это бывшие военные и многодетные. Это люди, которые могут перемещаться.
— А вы берете только тех, кто не подлежит?
— Да. Это первый вопрос на сегодняшний день — это свободное перемещение по городу.
Александр и Вячеслав говорят, что обновили данные. Но у них разные ситуации.
Александр, учится на облицовщика-плиточника 3-го разряда
Кушать что-то нужно, надо ходить на работу. Пока по здоровью есть свои моменты. Ну, был ограниченно годен.
Вячеслав Щербаков, учится на облицовщика-плиточника 3-го разряда
Некоторые компании официально дают бронь. С броней, я думаю, что передвигаться по городу возможно будет. Но это неточно.
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Сергей Горяинов, мастер производственного обучения
— Сколько учатся укладывать плитку?
— Полный курс обучения составляет 21 неделю.
— Это только плитка?
— Да.
— Сколько у вас учеников?
— Сейчас немного. Шесть человек. Мы пытаемся увеличить наши группы.
— Что мешает увеличить?
— Сейчас многие люди заняты на фронте. После победы, надеюсь, много людей вернется и некоторые будут вынуждены найти себе новую работу. И мы, надеюсь, пригодимся.
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- • Дата публикации материала: 23 января 2025 в 17:00;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "От нехватки строителей, как и многих других специалистов, страдают работодатели в Харькове.".