«Солдаты РФ погибли. Зачистка Купянска почти завершена» — Левиев (видео)

Фронт 17:55   21.03.2026
Виктория Яковенко
Российское командование продолжает не замечать украинские контратаки в Купянске и по-прежнему ежемесячно заявляет о своих якобы «успехах». Этим оно «загоняет себя в ловушку», считает основатель группы «Conflict Intelligence Team» Руслан Левиев. Он рассказал, о каких «новых достижениях» сообщает Герасимов и чем на самом деле завершилась история в городе-герое на Харьковщине.

«Вскоре может сложиться такая ситуация, что, согласно заявлению Минобороны РФ, почти весь украинский плацдарм к востоку от реки Оскол уже зачищен. И как вы думали, так оно и произошло. Причем из уст того же Герасимова на том же совещании в командном пункте группировки войск «Юг». Он сказал, что российские силы заканчивают зачистку восточного берега Оскола — остался квадрат размером буквально 2,5 на 3 км в районе села Новоосиново. Мне вот интересно, командующий группировкой войск «Запад» генерал Сергей Кузовлев и командующий группировкой войск «Юг» генерал Сергей Медведев, они чего, боятся, что Герасимов их к стенке приставит? Что мешает сказать: «Воу-воу-воу, дедуля, притормози! Какой восточный берег Оскола? Какие 60% в Константиновке? Ты так скоро Киев заявишь!», — говорит осинтер.

Он также отметил, что после украинской наступательной операции в районе Купянска еще оставалась группа российских военных в центре города, в частности, в районе центральной больницы.

«Несколько месяцев они сидели там в осаде. Несколько раз российские военные пытались пробить к ним коридор. Безуспешно. Много было нытья зетников по поводу этих окруженных российских солдат. Что их никто не освобождает, что их там бросили. И вот вчера зетвоенкор Романов написал, что все, история завершена. Все российские солдаты, которые оставались в этой больнице, погибли. Зачистка Купянска украинскими силами практически завершена», — сказал Левиев.

