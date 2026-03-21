“Солдати РФ загинули. Зачистка Куп’янська майже завершена” – Левієв (відео)

Російське командування продовжує не помічати українські контратаки в Куп’янську та й надалі заявляє щомісяця про свої нібито “успіхи”. Цим воно “заганяє себе у пастку”, вважає засновник групи “Conflict Intelligence Team” Руслан Левієв. Він розповів про які “нові досягнення” звітує Герасимов та чим насправді завершилась історія в місті-герої на Харківщині.

“Незабаром може скластися така ситуація, що за заявою Міноборони РФ майже весь український плацдарм на схід від річки Оскіл уже зачищений. І що ви думали, так воно й сталося. Причому вустами того ж таки Герасимова на тій самій нараді в командному пункті угруповання військ “Південь”. Він сказав, що російські сили закінчують зачистку східного берега Оскіл – залишився квадрат розміром буквально 2,5 на 3 км в районі села Новоосинове. Мені ось цікаво, командувач угрупуванням військ “Захід” генерал Сергій Кузовлєв та командувач угрупуванням військ «Південь» генерал Сергій Медведєв, вони чого, бояться, що Герасимов їх до стінки приставить? Що заважає сказати: «Воу-воу-воу, дідусю, пригальмуй! Який східний берег Оскола? Які 60% у Костянтинівці? Ти так скоро Київ заявиш!”, – говорить осінтер.

Він також зазначив, що після української наступальної операції у районі Куп’янська ще залишалася група російських військових у центрі міста, зокрема, у районі центральної лікарні.

“Кілька місяців вони сиділи там в облозі. Декілька разів російські військові намагалися пробити до них коридор. Безуспішно. Багато було скиглення зетників з приводу цих оточених російських солдатів. Що їх ніхто не визволяє, що їх там кинули. І ось учора зетвоєнкор Романов написав, що все, історія завершена. Усі російські солдати, які залишалися у цій лікарні, загинули. Зачистка Куп’янська українськими силами практично завершена”, – сказав Левієв.

