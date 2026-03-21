“Солдати РФ загинули. Зачистка Куп’янська майже завершена” – Левієв (відео)
Російське командування продовжує не помічати українські контратаки в Куп’янську та й надалі заявляє щомісяця про свої нібито “успіхи”. Цим воно “заганяє себе у пастку”, вважає засновник групи “Conflict Intelligence Team” Руслан Левієв. Він розповів про які “нові досягнення” звітує Герасимов та чим насправді завершилась історія в місті-герої на Харківщині.
“Незабаром може скластися така ситуація, що за заявою Міноборони РФ майже весь український плацдарм на схід від річки Оскіл уже зачищений. І що ви думали, так воно й сталося. Причому вустами того ж таки Герасимова на тій самій нараді в командному пункті угруповання військ “Південь”. Він сказав, що російські сили закінчують зачистку східного берега Оскіл – залишився квадрат розміром буквально 2,5 на 3 км в районі села Новоосинове. Мені ось цікаво, командувач угрупуванням військ “Захід” генерал Сергій Кузовлєв та командувач угрупуванням військ «Південь» генерал Сергій Медведєв, вони чого, бояться, що Герасимов їх до стінки приставить? Що заважає сказати: «Воу-воу-воу, дідусю, пригальмуй! Який східний берег Оскола? Які 60% у Костянтинівці? Ти так скоро Київ заявиш!”, – говорить осінтер.
Він також зазначив, що після української наступальної операції у районі Куп’янська ще залишалася група російських військових у центрі міста, зокрема, у районі центральної лікарні.
“Кілька місяців вони сиділи там в облозі. Декілька разів російські військові намагалися пробити до них коридор. Безуспішно. Багато було скиглення зетників з приводу цих оточених російських солдатів. Що їх ніхто не визволяє, що їх там кинули. І ось учора зетвоєнкор Романов написав, що все, історія завершена. Усі російські солдати, які залишалися у цій лікарні, загинули. Зачистка Куп’янська українськими силами практично завершена”, – сказав Левієв.
Відео: Максим Кац/ютуб
Читайте також: ISW: росблогери визнали, що СОУ майже повністю витіснили росіян з Куп’янська
Новини за темою:
Категорії: Фронт, Харків; Теги: герасимов, куп'янск, Руслан Левиев, фронт, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «“Солдати РФ загинули. Зачистка Куп’янська майже завершена” – Левієв (відео)», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
Дата публікації матеріалу: 21 Березня 2026 в 17:55;