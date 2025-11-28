Опасная поездка на трамвае: подросток-зацепер «засветился» на Салтовке (видео)

Правоохранители проводят проверку по факту зацепинга в Салтовском районе Харькова.

Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, об инциденте узнали из видео, которое распространили в соцсетях.

«На котором несовершеннолетний двигался на трамвае, зацепившись за внешний механизм соединения вагонов», — отметили правоохранители.

Полицейские зарегистрировали информацию об инциденте в Едином учете заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других происшествиях. Продолжается проверка.

Видео: Telegram-канал «Харків 1654»

«Зацепинг как явление получает распространение среди несовершеннолетних. Зацеперы рискуют жизнью, катаясь на заднем торце хвостового или переднем торце главного вагона или локомотива. Кроме того, они могут передвигаться, зацепившись сбоку за дверь, зеркала или окна вагона. Зачастую такие поездки снимают на видео, чтобы опубликовать в социальных сетях. Бездумная погоня за адреналином и лайками может привести к тяжелым травмам или даже к гибели», — подчеркнули в полиции.

Напомним, в конце октября водитель трамвая сообщил правоохранителям о случае зацепинга на территории Холодногорского района. Двое подростков проехались на трамвае, схватившись за заднюю часть вагона. Правоохранители установили личности нарушителей и провели с их родителями профилактическую беседу, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.