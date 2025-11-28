Live

Опасная поездка на трамвае: подросток-зацепер «засветился» на Салтовке (видео)

Общество 15:28   28.11.2025
Виктория Яковенко
Опасная поездка на трамвае: подросток-зацепер «засветился» на Салтовке (видео) Фото: ГУНП в Харьковской области

Правоохранители проводят проверку по факту зацепинга в Салтовском районе Харькова.

Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, об инциденте узнали из видео, которое распространили в соцсетях.

«На котором несовершеннолетний двигался на трамвае, зацепившись за внешний механизм соединения вагонов», — отметили правоохранители.

Полицейские зарегистрировали информацию об инциденте в Едином учете заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других происшествиях. Продолжается проверка.

Видео: Telegram-канал «Харків 1654»

«Зацепинг как явление получает распространение среди несовершеннолетних. Зацеперы рискуют жизнью, катаясь на заднем торце хвостового или переднем торце главного вагона или локомотива. Кроме того, они могут передвигаться, зацепившись сбоку за дверь, зеркала или окна вагона. Зачастую такие поездки снимают на видео, чтобы опубликовать в социальных сетях. Бездумная погоня за адреналином и лайками может привести к тяжелым травмам или даже к гибели», — подчеркнули в полиции.

Напомним, в конце октября водитель трамвая сообщил правоохранителям о случае зацепинга на территории Холодногорского района. Двое подростков проехались на трамвае, схватившись за заднюю часть вагона. Правоохранители установили личности нарушителей и провели с их родителями профилактическую беседу, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова – главное за 28 ноября: обыски у Ермака, чей Волчанск
Новости Харькова – главное за 28 ноября: обыски у Ермака, чей Волчанск
28.11.2025, 14:52
Сегодня 28 ноября 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 28 ноября 2025: какой праздник и день в истории
28.11.2025, 06:00
НАБУ и САП пришли с обысками к Ермаку – что известно
НАБУ и САП пришли с обысками к Ермаку – что известно
28.11.2025, 09:58
Реванш за Харьковское наступление? Почему РФ атакует в районе Великого Бурлука
Реванш за Харьковское наступление? Почему РФ атакует в районе Великого Бурлука
28.11.2025, 12:16
Как будут выключать свет 28 ноября в Харьковской области: график
Как будут выключать свет 28 ноября в Харьковской области: график
27.11.2025, 23:24
На Харьков в воскресенье летело 57 «Шахедов» — Сапронов обратился к горожанам
На Харьков в воскресенье летело 57 «Шахедов» — Сапронов обратился к горожанам
28.11.2025, 15:56

Новости по теме:

17.12.2020
В Харькове подростки-зацеперы проехались на трамвае (видео)
15.04.2019
На Харьковщине в больнице умер 12-летний «зацепер»
15.04.2019
Врачи не смогли спасти подростка-зацепера
05.03.2019
Кондуктор в Харькове прогнала зацепера пинком под зад (видео)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Опасная поездка на трамвае: подросток-зацепер «засветился» на Салтовке (видео)», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 28 ноября 2025 в 15:28;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители проводят проверку по факту зацепинга в Салтовском районе Харькова.".