Прокуратура обжаловала сумму залога для подозреваемых в растрате горбюджета

Прокуратура обжаловала решение суда, касаемо размера залога для двух подозреваемых в растрате бюджета Харькова.

«Как сообщалось ранее, в 2018-2024 годах тогдашний гендиректор совместно с первым заместителем коммунального предприятия в Харькове организовали сделку. Ущерб бюджету составил почти семь миллионов гривен», – напомнили правоохранители.

Суд первой инстанции избрал для них меру пресечения и отправил в СИЗО с правом внесения залога:

для бывшего гендиректора – 908 400 грн;

для первого заместителя — 242 240 грн.

Однако в прокуратуре обжаловали решение и суд вынес новые суммы залога:

для эксгендиректора – 3 936 400 грн;

для первого заместителя – 1 514 000 грн.

Кроме того, суд отстранил первого заместителя от занимаемой должности.

Напомним, ранее в Харьковской областной прокуратуре сообщали, что на махинациях в областном центре разоблачили руководство коммунального предприятия. По данным следствия, сделка, организованная 58-летним гендиректором и 68-летним первым заместителем КП, действовала на протяжении 2018–2024 годов. Правоохранители установили: должностные лица, имея исключительное право подписи финансовых документов, заключали дополнительные соглашения без проведения обязательных процедур публичных закупок. В результате этой «схемы» через частную компанию происходили поставки труб, комплектующих и оборудования для предприятия с переплатой по сравнению с рыночной стоимостью. В прокуратуре подсчитали, что в результате этой схемы громаде Харькова был нанесен ущерб почти на 7 млн ​​гривен. Фигурантам сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УКУ.