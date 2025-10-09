Live
  • Чт 09.10.2025
  • Харьков  +13°С
  • USD 41.4
  • EUR 48.14

Прокуратура обжаловала сумму залога для подозреваемых в растрате горбюджета

Происшествия 11:10   09.10.2025
Николь Костенко-Лагутина
Прокуратура обжаловала сумму залога для подозреваемых в растрате горбюджета

Прокуратура обжаловала решение суда, касаемо размера залога для двух подозреваемых в растрате бюджета Харькова.

«Как сообщалось ранее, в 2018-2024 годах тогдашний гендиректор совместно с первым заместителем коммунального предприятия в Харькове организовали сделку. Ущерб бюджету составил почти семь миллионов гривен», – напомнили правоохранители.

Суд первой инстанции избрал для них меру пресечения и отправил в СИЗО с правом внесения залога:

  •  для бывшего гендиректора – 908 400 грн;
  •  для первого заместителя — 242 240 грн.

Однако в прокуратуре обжаловали решение и суд вынес новые суммы залога:

  •  для эксгендиректора – 3 936 400 грн;
  • для первого заместителя – 1 514 000 грн.

Кроме того, суд отстранил первого заместителя от занимаемой должности.

Напомним, ранее в Харьковской областной прокуратуре сообщали, что на махинациях в областном центре разоблачили руководство коммунального предприятия. По данным следствия, сделка, организованная 58-летним гендиректором и 68-летним первым заместителем КП, действовала на протяжении 2018–2024 годов. Правоохранители установили: должностные лица, имея исключительное право подписи финансовых документов, заключали дополнительные соглашения без проведения обязательных процедур публичных закупок. В результате этой «схемы» через частную компанию происходили поставки труб, комплектующих и оборудования для предприятия с переплатой по сравнению с рыночной стоимостью. В прокуратуре подсчитали, что в результате этой схемы громаде Харькова был нанесен ущерб почти на 7 млн ​​гривен. Фигурантам сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УКУ.

Читайте также: В полиции назвали время, когда жители Харьковщины чаще всего погибали в ДТП

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Сегодня 9 октября 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 9 октября 2025: какой праздник и день в истории
09.10.2025, 06:00
Новости Харькова — главное 9 октября: ситуация в Купянске, обстрелы
Новости Харькова — главное 9 октября: ситуация в Купянске, обстрелы
09.10.2025, 10:48
Ситуация неблагоприятная: Машовец сообщил о главной проблеме ВСУ в Купянске
Ситуация неблагоприятная: Машовец сообщил о главной проблеме ВСУ в Купянске
09.10.2025, 07:46
Сколько денег придется отдать за покупку тактической аптечки в Харькове
Сколько денег придется отдать за покупку тактической аптечки в Харькове
09.10.2025, 09:44
Днем сильный дождь. Прогноз погоды на 9 октября в Харькове и области
Днем сильный дождь. Прогноз погоды на 9 октября в Харькове и области
08.10.2025, 20:15
Хватит в комфорте оставаться — Зеленский о Белгороде, откуда бьют по Харькову
Хватит в комфорте оставаться — Зеленский о Белгороде, откуда бьют по Харькову
09.10.2025, 12:13

Новости по теме:

22.01.2025
Экс-командующего ОТГ «Харьков» задержали после выхода под залог: пояснение ГБР
22.01.2025
Провал обороны Харьковщины: генералам определили залоги, за одного уже внесли
27.12.2024
Подозреваемые в махинациях с єВідновленням на Харьковщине вышли из-под стражи
17.07.2024
Разведчика Червинского отпустили на свободу под залог (видео)
24.11.2023
Внесли 15 млн грн залога. Нардеп из Харькова Одарченко вышел из СИЗО


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Прокуратура обжаловала сумму залога для подозреваемых в растрате горбюджета»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 9 октября 2025 в 11:10;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прокуратура обжаловала решение суда, касаемо размера залога для двух подозреваемых в растрате бюджета Харькова.".