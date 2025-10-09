В полиции назвали время, когда жители Харьковщины чаще всего погибали в ДТП
За девять месяцев этого года на Харьковщине произошло 2021 ДТП, четверть из них, 516, – с потерпевшими, уточнили в облуправлении Нацполиции.
В авариях в этом году погибли 75 людей, травмировались – 662.
«Полицейские Управления превентивной деятельности ГУНП в Харьковской области проанализировали состояние аварийности и определили, что больше всего ДТП с пострадавшими произошли по причине нарушения скорости движения, несоблюдения безопасной дистанции и нарушения правил проезда нерегулируемых перекрестков», – передают копы.
При этом больше всего ДТП, где есть погибшие или пострадавшие, произошли в период с 14:00 до 20:00. Пик таких происшествий пришелся на 15:00 – 18:00.
«Согласно анализу полицейских, в течение отчетного периода увеличилось количество автопроисшествий с пострадавшими с участием пешеходов. В результате таких ДТП погибли 23 пешехода, 62 – получили травмы разной степени», – отметили в полиции.
Также правоохранители вновь обратились к водителям и призвали их быть ответственными на дорогах – соблюдать ПДД и не садиться за руль навеселе.
Дата публикации материала: 9 октября 2025 в 10:49
