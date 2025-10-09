Live
  • Чт 09.10.2025
  • Харьков  +12°С
  • USD 41.4
  • EUR 48.14

В полиции назвали время, когда жители Харьковщины чаще всего погибали в ДТП

Происшествия 10:29   09.10.2025
Николь Костенко-Лагутина
В полиции назвали время, когда жители Харьковщины чаще всего погибали в ДТП

За девять месяцев этого года на Харьковщине произошло 2021 ДТП, четверть из них, 516, – с потерпевшими, уточнили в облуправлении Нацполиции.

В авариях в этом году погибли 75 людей, травмировались – 662.

«Полицейские Управления превентивной деятельности ГУНП в Харьковской области проанализировали состояние аварийности и определили, что больше всего ДТП с пострадавшими произошли по причине нарушения скорости движения, несоблюдения безопасной дистанции и нарушения правил проезда нерегулируемых перекрестков», – передают копы.

При этом больше всего ДТП, где есть погибшие или пострадавшие, произошли в период с 14:00 до 20:00. Пик таких происшествий пришелся на 15:00 – 18:00.

«Согласно анализу полицейских, в течение отчетного периода увеличилось количество автопроисшествий с пострадавшими с участием пешеходов. В результате таких ДТП погибли 23 пешехода, 62 – получили травмы разной степени», – отметили в полиции.

Также правоохранители вновь обратились к водителям и призвали их быть ответственными на дорогах – соблюдать ПДД и не садиться за руль навеселе.

Читайте также: Сколько денег придется отдать за покупку тактической аптечки в Харькове

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова — главное 9 октября: ситуация в Купянске, обстрелы
Новости Харькова — главное 9 октября: ситуация в Купянске, обстрелы
09.10.2025, 10:48
Ситуация неблагоприятная: Машовец сообщил о главной проблеме ВСУ в Купянске
Ситуация неблагоприятная: Машовец сообщил о главной проблеме ВСУ в Купянске
09.10.2025, 07:46
Днем сильный дождь. Прогноз погоды на 9 октября в Харькове и области
Днем сильный дождь. Прогноз погоды на 9 октября в Харькове и области
08.10.2025, 20:15
Сегодня 9 октября 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 9 октября 2025: какой праздник и день в истории
09.10.2025, 06:00
Сколько денег придется отдать за покупку тактической аптечки в Харькове
Сколько денег придется отдать за покупку тактической аптечки в Харькове
09.10.2025, 09:44
В полиции назвали время, когда жители Харьковщины чаще всего погибали в ДТП
В полиции назвали время, когда жители Харьковщины чаще всего погибали в ДТП
09.10.2025, 10:29

Новости по теме:

08.10.2025
Гнал пьяным и оставил пассажиров умирать: на Харьковщине «посадили» водителя
02.10.2025
Свет пропал в селах на Харьковщине из-за водителя грузовика: что произошло
30.09.2025
Смертельное ДТП на Харьковщине: женщину на скутере сбило авто (фото)
24.09.2025
Авто наехало на пешехода в городе Харьковской области: почему это произошло
22.09.2025
Утром в Харькове насмерть сбили пешехода


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «В полиции назвали время, когда жители Харьковщины чаще всего погибали в ДТП»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 9 октября 2025 в 10:29;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За девять месяцев этого года на Харьковщине произошло 2021 ДТП, четверть из них, 516, – с потерпевшими, уточнили в облуправлении Нацполиции.".