У поліції назвали час, коли мешканці Харківщини найчастіше гинули у ДТП

Події 10:29   09.10.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
За дев’ять місяців цього року на Харківщині сталося 2021 ДТП, чверть із них, 516 – з потерпілими, уточнили в облуправлінні Нацполіції.

В аваріях цього року загинули 75 людей, травмувалися – 662.

“Поліцейські Управління превентивної діяльності ГУНП в Харківській області проаналізували стан аварійності та визначили, що найбільше ДТП з потерпілими сталися з причини порушення швидкості руху, недотримання безпечної дистанції та порушення правил проїзду нерегульованих перехресть”, – передають копи.

При цьому найбільше ДТП, де є загиблі або постраждалі, сталися в період з 14:00 до 20:00. Пік таких пригод припав на 15:00 – 18:00.

“Згідно з аналізом поліцейських протягом звітного періоду збільшилась кількість автопригод з потерпілими за участі пішоходів. В результаті таких ДТП загинули 23 пішоходи, 62 – отримали травми різного ступеня”, – зазначили в поліції.

Також правоохоронці знову звернулися до водіїв і закликали їх бути відповідальними на дорогах – дотримуватися правил дорожнього руху і не сідати за кермо напідпитку.

Читайте також:

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
