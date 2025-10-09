У поліції назвали час, коли мешканці Харківщини найчастіше гинули у ДТП
За дев’ять місяців цього року на Харківщині сталося 2021 ДТП, чверть із них, 516 – з потерпілими, уточнили в облуправлінні Нацполіції.
В аваріях цього року загинули 75 людей, травмувалися – 662.
“Поліцейські Управління превентивної діяльності ГУНП в Харківській області проаналізували стан аварійності та визначили, що найбільше ДТП з потерпілими сталися з причини порушення швидкості руху, недотримання безпечної дистанції та порушення правил проїзду нерегульованих перехресть”, – передають копи.
При цьому найбільше ДТП, де є загиблі або постраждалі, сталися в період з 14:00 до 20:00. Пік таких пригод припав на 15:00 – 18:00.
“Згідно з аналізом поліцейських протягом звітного періоду збільшилась кількість автопригод з потерпілими за участі пішоходів. В результаті таких ДТП загинули 23 пішоходи, 62 – отримали травми різного ступеня”, – зазначили в поліції.
Також правоохоронці знову звернулися до водіїв і закликали їх бути відповідальними на дорогах – дотримуватися правил дорожнього руху і не сідати за кермо напідпитку.
