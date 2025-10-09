Live
  • Чт 09.10.2025
  • Харків  +12°С
  • USD 41.4
  • EUR 48.14

Скільки грошей доведеться віддати за покупку тактичної аптечки в Харкові

Суспільство 09:44   09.10.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Скільки грошей доведеться віддати за покупку тактичної аптечки в Харкові Фото: ХМР

У пресслужбі мерії проаналізували ціни й повідомили, скільки коштуватиме покупка тактичної аптечки в Харкові.

Як зазначили в Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку, їх можна придбати в аптечних мережах і деяких магазинах міста“, – передають у міськраді.

Так, у середньому, товари тактичної аптечки коштуватимуть:

  • турнікети коштують у середньому 400-1600 грн/шт.,

  • марлеві бинти – 6-30 грн/шт.,

  • еластичні бинти – 25-150 грн/шт.,

  • тактичні ножиці – 80-150 грн/шт.,

  • пов’язки/наліпки для герметизації рани – 350-1200 грн/шт.,

  • термоковдри – 60-180 грн/шт.,

  • медичні рукавички – 5-16 грн/пара.

У департаменті також нагадали про важливість таких товарів. Адже ці засоби домедичної допомоги здатні врятувати життя в перші хвилини після поранення.

Читайте також: Грошами на паливо та медикам на Харківщині підтримують прифронтові громади

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
У поліції назвали час, коли мешканці Харківщини найчастіше гинули у ДТП
У поліції назвали час, коли мешканці Харківщини найчастіше гинули у ДТП
09.10.2025, 10:29
Скільки грошей доведеться віддати за покупку тактичної аптечки в Харкові
Скільки грошей доведеться віддати за покупку тактичної аптечки в Харкові
09.10.2025, 09:44
Похолодання та дощі: що очікувати від погоди на Харківщині у найближчі дні
Похолодання та дощі: що очікувати від погоди на Харківщині у найближчі дні
08.10.2025, 13:14
Синєгубов повідомив про наслідки ворожих ударів по регіону
Синєгубов повідомив про наслідки ворожих ударів по регіону
09.10.2025, 09:01
Новини Харкова — головне 9 жовтня: ситуація в Куп’янську, обстріли
Новини Харкова — головне 9 жовтня: ситуація в Куп’янську, обстріли
09.10.2025, 10:48
Ситуація несприятлива: Машовець про головну проблему ЗСУ в Куп’янську
Ситуація несприятлива: Машовець про головну проблему ЗСУ в Куп’янську
09.10.2025, 07:46

Новини за темою:

02.10.2023
Смерть в аптечках. Чому на фронті досі гинуть поранені бійці ЗСУ
24.07.2023
Бійці ЗСУ можуть загинути на передовій від неякісних китайських турнікетів
19.07.2023
Туалет, аптечка, вода, зв’язок. Що має бути в укритті, щоб його узгодили


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Скільки грошей доведеться віддати за покупку тактичної аптечки в Харкові»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 9 Жовтня 2025 в 09:44;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У пресслужбі мерії проаналізували ціни й повідомили, скільки коштуватиме покупка тактичної аптечки в Харкові.".