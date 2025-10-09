Скільки грошей доведеться віддати за покупку тактичної аптечки в Харкові
У пресслужбі мерії проаналізували ціни й повідомили, скільки коштуватиме покупка тактичної аптечки в Харкові.
“Як зазначили в Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку, їх можна придбати в аптечних мережах і деяких магазинах міста“, – передають у міськраді.
Так, у середньому, товари тактичної аптечки коштуватимуть:
турнікети коштують у середньому 400-1600 грн/шт.,
марлеві бинти – 6-30 грн/шт.,
еластичні бинти – 25-150 грн/шт.,
тактичні ножиці – 80-150 грн/шт.,
пов’язки/наліпки для герметизації рани – 350-1200 грн/шт.,
термоковдри – 60-180 грн/шт.,
медичні рукавички – 5-16 грн/пара.
У департаменті також нагадали про важливість таких товарів. Адже ці засоби домедичної допомоги здатні врятувати життя в перші хвилини після поранення.
