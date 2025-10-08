Грошима на паливо і медикам на Харківщині підтримують прифронтові громади
ХОВА реалізує програму виплат на тверде паливо і підтримує другий пакет програми підтримки прифронтових громад.
Триває реалізація програми виплат на тверде паливо — по 19 400 гривень для кожного домогосподарства. В Харківській області Управління Верховного комісара ООН у справах біженців уже перерахувало гроші для 5 785 домогосподарств. Також команда Міжнародного комітету Червоного Хреста надала грошову допомогу 1 190 домогосподарствам у Дергачівській, Дворічанській, Ізюмській, Кіндрашівській, Курилівській, Петропавлівській, Великобурлуцькій, Вільхуватській, Вовчанській та Золочівській громадах області.
У межах першого пакета Програми підтримки прифронтових громад уже запровадили надбавки для медиків, що працюють у сільських і віддалених громадах, — 20% до заробітної плати. Також підвищили оплату праці працівників швидкої в громадах, розташованих у зонах активних або можливих бойових дій.
Серед актуальних потреб прифронтових громад залишаються захист критичної інфраструктури, диверсифікація систем опалення, відновлення евакуаційних шляхів і будівництво укриттів у закладах освіти.
