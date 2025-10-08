Live
  • Ср 08.10.2025
  • Харків  +15°С
  • USD 41.32
  • EUR 48.17

Грошима на паливо і медикам на Харківщині підтримують прифронтові громади

Суспільство 21:55   08.10.2025
Оксана Якушко
Грошима на паливо і медикам на Харківщині підтримують прифронтові громади

ХОВА реалізує програму виплат на тверде паливо і підтримує другий пакет програми підтримки прифронтових громад.

Триває реалізація програми виплат на тверде паливо — по 19 400 гривень для кожного домогосподарства. В Харківській області Управління Верховного комісара ООН у справах біженців уже перерахувало гроші для 5 785 домогосподарств. Також команда Міжнародного комітету Червоного Хреста надала грошову допомогу 1 190 домогосподарствам у Дергачівській, Дворічанській, Ізюмській, Кіндрашівській, Курилівській, Петропавлівській, Великобурлуцькій, Вільхуватській, Вовчанській та Золочівській громадах області.

У межах першого пакета Програми підтримки прифронтових громад уже запровадили надбавки для медиків, що працюють у сільських і віддалених громадах, — 20% до заробітної плати. Також підвищили оплату праці працівників швидкої в громадах, розташованих у зонах активних або можливих бойових дій.

Серед актуальних потреб прифронтових громад залишаються захист критичної інфраструктури, диверсифікація систем опалення, відновлення евакуаційних шляхів і будівництво укриттів у закладах освіти.

Читайте також: Вдень значний дощ. Прогноз погоди на 9 жовтня у Харкові й області

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Грошима на паливо і медикам на Харківщині підтримують прифронтові громади
Грошима на паливо і медикам на Харківщині підтримують прифронтові громади
08.10.2025, 21:55
Дві виховательки з Харкова стали одними з найкращих в Україні
Дві виховательки з Харкова стали одними з найкращих в Україні
08.10.2025, 21:01
Вдень значний дощ. Прогноз погоди на 9 жовтня у Харкові й області
Вдень значний дощ. Прогноз погоди на 9 жовтня у Харкові й області
08.10.2025, 20:15
Похолодання та дощі: що очікувати від погоди на Харківщині у найближчі дні
Похолодання та дощі: що очікувати від погоди на Харківщині у найближчі дні
08.10.2025, 13:14
Арештовані автівки передали на фронт воїнам ЗСУ харківські прокурори
Арештовані автівки передали на фронт воїнам ЗСУ харківські прокурори
08.10.2025, 19:44
Терехов зустрівся з Генеральним консулом Польщі у Харкові
Терехов зустрівся з Генеральним консулом Польщі у Харкові
08.10.2025, 19:13

Новини за темою:

28.09.2025
Ми перебуваємо в переломному моменті, який мало хто помітив – Фурса про війну
19.09.2025
“Грошей немає ні на що”: Гетманцев про економічні преференції для Харкова
17.09.2025
Правила переказу коштів з картки на картку у 2025-му: контроль й оподаткування
26.08.2025
Шість мільйонів гривень за чуже зруйноване житло – хто хотів розбагатіти
07.08.2025
Харків передасть гроші до бюджету області: навіщо


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Грошима на паливо і медикам на Харківщині підтримують прифронтові громади»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 8 Жовтня 2025 в 21:55;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "ХОВА реалізує програму виплат на тверде паливо і підтримує другий пакет програми підтримки прифронтових громад.".