Вдень значний дощ. Прогноз погоди на 9 жовтня у Харкові й області

Прогноз погоди на завтра, 9 жовтня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

У Харківській області вдень прогнозують дощ🌧, вранці та вдень значний. Також в регіоні пануватиме хмарна погода.🌤

Вітер вночі східний, 7 – 12 м/с, пориви сягатимуть 15 – 20 м/с,

вдень південно-східний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря🌡 вночі коливатиметься від 9 до 14° тепла, вдень очікують 12 – 17°.

У Харкові вдень також прогнозують дощ, вранці та вдень він буде значний🌧.

Вітер вночі східний, 7 – 12 м/с, пориви сягатимуть 15 – 20 м/с,

вдень південно-східний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря🌡 вночі становитимуть 11 – 13°, вдень стовпчик термометра підніметься до 14 – 16°.