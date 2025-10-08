Вдень значний дощ. Прогноз погоди на 9 жовтня у Харкові й області
Прогноз погоди на завтра, 9 жовтня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
У Харківській області вдень прогнозують дощ🌧, вранці та вдень значний. Також в регіоні пануватиме хмарна погода.🌤
Вітер вночі східний, 7 – 12 м/с, пориви сягатимуть 15 – 20 м/с,
вдень південно-східний, 7 – 12 м/с.
Температура повітря🌡 вночі коливатиметься від 9 до 14° тепла, вдень очікують 12 – 17°.
У Харкові вдень також прогнозують дощ, вранці та вдень він буде значний🌧.
Вітер вночі східний, 7 – 12 м/с, пориви сягатимуть 15 – 20 м/с,
вдень південно-східний, 7 – 12 м/с.
Температура повітря🌡 вночі становитимуть 11 – 13°, вдень стовпчик термометра підніметься до 14 – 16°.
