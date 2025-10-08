Live
Днем сильный дождь. Прогноз погоды на 9 октября в Харькове и области

Погода 20:15   08.10.2025
Оксана Якушко
Прогноз погоды на завтра, 9 октября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области днем ​​прогнозируют дождь, утром и днем ​​значительный. Также в регионе будет облачная погода.🌤
Ветер ночью восточный, 7-12 м/с, порывы будут достигать 15-20 м/с,
днем юго-восточный, 7 – 12 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 9 до 14° тепла, днем ​​ожидают 12 – 17°.

В Харькове днем ​​также прогнозируют дождь, утром и днем ​​он будет значительным.
Ветер ночью восточный, 7-12 м/с, порывы будут достигать 15-20 м/с,
днем юго-восточный, 7 – 12 м/с.
Температура воздуха ночью составит 11 – 13°, днем ​​столбик термометра поднимется до 14 – 16°.

Автор: Оксана Якушко
