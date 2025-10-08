Деньгами на топливо и медикам на Харьковщине поддерживают прифронтовые громады

ХОВА реализует программу выплат на твердое топливо и поддерживает второй пакет программы поддержки прифронтовых громад.

Продолжается реализация программы выплат на твердое топливо – по 19 400 гривен для каждого домохозяйства. В Харьковской области Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев уже перечислило деньги для 5785 домохозяйств. Также команда Международного комитета Красного Креста предоставила денежную помощь 1 190 домохозяйствам в Дергачевской, Дворечанской, Изюмской, Кондрашовской, Куриловской, Петропавловской, Великобурлукской, Ольхватской, Волчанской и Золочевской громадах области.

В рамках первого пакета программы поддержки прифронтовых громад уже ввели надбавки для медиков, работающих в сельских и отдаленных громадах, — 20% к заработной плате. Также повысили оплату труда работников скорой в общинах, расположенных в зонах активных или возможных боевых действий.

Среди актуальных потребностей прифронтовых общин остаются защита критической инфраструктуры, диверсификация систем отопления, восстановление эвакуационных путей и строительство укрытий в учебных заведениях.