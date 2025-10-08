Деньгами на топливо и медикам на Харьковщине поддерживают прифронтовые громады
ХОВА реализует программу выплат на твердое топливо и поддерживает второй пакет программы поддержки прифронтовых громад.
Продолжается реализация программы выплат на твердое топливо – по 19 400 гривен для каждого домохозяйства. В Харьковской области Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев уже перечислило деньги для 5785 домохозяйств. Также команда Международного комитета Красного Креста предоставила денежную помощь 1 190 домохозяйствам в Дергачевской, Дворечанской, Изюмской, Кондрашовской, Куриловской, Петропавловской, Великобурлукской, Ольхватской, Волчанской и Золочевской громадах области.
В рамках первого пакета программы поддержки прифронтовых громад уже ввели надбавки для медиков, работающих в сельских и отдаленных громадах, — 20% к заработной плате. Также повысили оплату труда работников скорой в общинах, расположенных в зонах активных или возможных боевых действий.
Среди актуальных потребностей прифронтовых общин остаются защита критической инфраструктуры, диверсификация систем отопления, восстановление эвакуационных путей и строительство укрытий в учебных заведениях.
Читайте также: Днем сильный дождь. Прогноз погоды на 9 октября в Харькове и области
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Деньгами на топливо и медикам на Харьковщине поддерживают прифронтовые громады»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 8 октября 2025 в 21:55;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ХОВА реализует программу выплат на твердое топливо и поддерживает второй пакет программы поддержки прифронтовых громад.".