Туалет, аптечка, вода, зв’язок. Що має бути в укритті, щоб його узгодили

Щоб запобігти виникненню епідемій через перебування населення в укриттях, потрібно дотриматися рекомендацій щодо санітарного облаштування захисних споруд, зазначених у додатку до листа ДСНС від 14.06.2022 №03-1870/162-2, повідомили у Головному управлінні Держпродспожив .

Чиновники нагадали, якими саме має бути укриття:

– обладнання найпростіших укриттів має забезпечувати можливість безперервного перебування в них населення впродовж не менше 48 годин;

– передбачати розміщення працівників та дітей (учнів, студентів) на наявних у закладах освіти засобах (стільцях, лавках, ліжках), що використовуються під час освітнього процесу, а також інших засобах, зокрема спортивних матах, карематах (килимках туристичних), за умов можливості їх використання на підлогах відповідних приміщень та забезпечення площі на одну особу, яка підлягає укриттю, на рівні не менше 1 м2;

– наявність запасу питної води (з розрахунку 2 л на добу на одну особу, яка підлягає укриттю) та наявність технічної води (за відсутності централізованого водопостачання);

– наявність контейнерів для зберігання продуктів харчування;

– наявність виносних баків, що щільно закриваються, для нечистот (для неканалізованих будівель і споруд), розміщених у спеціально призначених для цього приміщеннях;

– забезпеченість засобами зв’язку і оповіщення (телефоном, радіоприймачем, мережею інтернет, рекомендовано встановлення Wi-Fi – пристроїв);

– наявність першочергових засобів надання медичної допомоги.