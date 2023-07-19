Туалет, аптечка, вода, связь. Что должно быть в укрытии, чтобы его одобрили
Чтобы предотвратить возникновение эпидемий из-за пребывания населения в укрытиях, нужно соблюсти рекомендации по санитарному обустройству защитных сооружений, указанных в приложении к письму ГСЧС от 14.06.2022 №03-1870/162-2, сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Харьковской области.
Чиновники напомнили, какими именно должно быть укрытие:
– оборудование простейших укрытий должно обеспечивать возможность непрерывного пребывания в них населения не менее 48 часов;
— предусматривать размещение работников и детей (учащихся, студентов) на имеющихся в учебных заведениях средствах (стульях, скамейках, кроватях), которые используются во время образовательного процесса, а также других средствах, в частности спортивных матах, карематах (ковриках туристических), при возможности их использование на полах соответствующих помещений и обеспечение площади на одного человека, подлежащего укрытию, на уровне не менее 1 м2;
– наличие запаса питьевой воды (из расчета 2 л в сутки на одного человека, подлежащего укрытию) и наличие технической воды (при отсутствии централизованного водоснабжения);
– наличие контейнеров для хранения продуктов питания;
– наличие плотно закрывающихся выносных баков для нечистот (для неканализованных зданий и сооружений), размещенных в специально предназначенных для этого помещениях;
– обеспеченность средствами связи и оповещения (телефоном, радиоприемником, сетью интернет, рекомендуется установка Wi-Fi – устройств);
– наличие первоочередных средств оказания медицинской помощи.
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- • Дата публикации материала: 19 июля 2023 в 12:27;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Чтобы предотвратить возникновение эпидемий из-за пребывания населения в укрытиях, нужно соблюсти рекомендации по санитарному обустройству защитных сооружений, указанных в приложении к письму ГСЧС от 14.06.2022 №03-1870/162-2, сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Харьковской области.".