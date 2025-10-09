Сколько денег придется отдать за покупку тактической аптечки в Харькове
Фото: ХГС
В пресс-службе мэрии проанализировали цены и сообщили, во сколько обойдется покупка тактической аптечки в Харькове.
«Как отметили в Департаменте административных услуг и потребительского рынка, их можно купить в аптечных сетях и некоторых магазинах города», – передают в горсовете.
Так, в среднем, товары тактической аптечки будут стоить:
- турникеты – 400-1600 грн/шт.,
- марлевые бинты — 6-30 грн/шт.,
- эластичные бинты — 25-150 грн/шт.,
- тактические ножницы — 80-150 грн/шт.,
- повязки/наклейки для герметизации раны — 350-1200 грн/шт.,
- термоодеяла — 60-180 грн/шт.,
- медицинские перчатки — 5-16 грн/пара.
В департаменте также напомнили о важности таких товаров. Ведь такие средства домедицинской помощи способны спасти жизнь в первые минуты после ранению.
