Сколько денег придется отдать за покупку тактической аптечки в Харькове

В пресс-службе мэрии проанализировали цены и сообщили, во сколько обойдется покупка тактической аптечки в Харькове.

«Как отметили в Департаменте административных услуг и потребительского рынка, их можно купить в аптечных сетях и некоторых магазинах города», – передают в горсовете.

Так, в среднем, товары тактической аптечки будут стоить:

турникеты – 400-1600 грн/шт.,

марлевые бинты — 6-30 грн/шт.,

эластичные бинты — 25-150 грн/шт.,

тактические ножницы — 80-150 грн/шт.,

повязки/наклейки для герметизации раны — 350-1200 грн/шт.,

термоодеяла — 60-180 грн/шт.,

медицинские перчатки — 5-16 грн/пара.

В департаменте также напомнили о важности таких товаров. Ведь такие средства домедицинской помощи способны спасти жизнь в первые минуты после ранению.

