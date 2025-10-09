Live
Сколько денег придется отдать за покупку тактической аптечки в Харькове

Общество 09:44   09.10.2025
Николь Костенко-Лагутина
Сколько денег придется отдать за покупку тактической аптечки в Харькове Фото: ХГС

В пресс-службе мэрии проанализировали цены и сообщили, во сколько обойдется покупка тактической аптечки в Харькове.

«Как отметили в Департаменте административных услуг и потребительского рынка, их можно купить в аптечных сетях и некоторых магазинах города», – передают в горсовете.

Так, в среднем, товары тактической аптечки будут стоить:

  • турникеты – 400-1600 грн/шт.,
  • марлевые бинты — 6-30 грн/шт.,
  • эластичные бинты — 25-150 грн/шт.,
  • тактические ножницы — 80-150 грн/шт.,
  • повязки/наклейки для герметизации раны — 350-1200 грн/шт.,
  • термоодеяла — 60-180 грн/шт.,
  • медицинские перчатки — 5-16 грн/пара.

В департаменте также напомнили о важности таких товаров. Ведь такие средства домедицинской помощи способны спасти жизнь в первые минуты после ранению.

Читайте также: Деньгами на топливо и медикам на Харьковщине поддерживают прифронтовые громады

Автор: Николь Костенко-Лагутина
