Воины ВСУ могут погибнуть на передовой от низкосортных китайских турникетов
На днях волонтеры и медики начали жаловаться на индивидуальные аптечки, которые раздали воинам ВСУ в некоторых подразделениях Десантно-штурмовых войск, сообщает Военный курьер.
По данным волонтерки Оксаны Корчинской, которая занимается помощью раненым на передовой, речь идет об аптечках китайского производства, содержащих некачественные кровоостанавливающие турникеты, марлю вместо гемостатических повязок и бинты советского образца.
Самая большая проблема именно с китайскими турникетами, поскольку именно от их качества зависит жизнь бойца во время ранения.
Как утверждает Корчинская, всего на фронт вместе с аптечками попали около 40 тысяч некачественных турникетов китайского производства. Поставку средств для остановки кровотечения в зону боевых действий организовало Командование медицинских сил ВСУ.
Корчинская сообщила, что бойцы неоднократно жаловались, что эти турникеты не держат необходимое давление для остановки кровотечения, быстро ослабевают, а часто просто рвутся. По ее словам, один из военнослужащих даже написал рапорт командованию о разрыве турникета, которым пытались остановить кровотечение.
Также Корчинская пожаловалась на низкое качество китайских гемостатических повязок, которые, по ее словам, оказались «простой спрессованной марлей».
Подтвердил сообщение волонтера и врач Роман Штибель, которому тоже известно о выдаче некачественных турникетов на передовой.
«Они никем не сертифицированы», — добавил Штибель, оценивая качество этих экстренных средств.
Боевой медик Мария Назарова тоже пожаловалась на некачественные турникеты, выданные военным:
«Я их даже для тренировок не могу использовать, они рвутся с пары оборотов, – написала Назарова в Facebook. – Некачественные турникеты убивают. Те, кто выдают их – убийцы», – отметила она.
Также медик опубликовала фото на котором изображен украинский военный, который якобы истек кровью из-за некачественного турникета.
Командование медицинских сил ВСУ отреагировало на волну критики со стороны медиков и волонтеров. Оно сообщило, что самостоятельно не закупало китайские аптечки, а получило их в качестве международной технической помощи.
Командование признало, что после заявления начальника медицинской службы одной из воинских частей выдачу аптечек с некачественными турникетами приостановили и по ним провели служебную проверку с соответствующей экспертизой. Впрочем, эксперты вроде бы не выявили проблем с использованием выданных в аптечках турникетов и считают их эффективными средствами.
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- • Дата публикации материала: 24 июля 2023 в 21:43;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На днях волонтеры и медики начали жаловаться на индивидуальные аптечки, которые раздали воинам ВСУ в некоторых подразделениях Десантно-штурмовых войск, сообщает Военный курьер.".