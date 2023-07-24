Воины ВСУ могут погибнуть на передовой от низкосортных китайских турникетов

На днях волонтеры и медики начали жаловаться на индивидуальные аптечки, которые раздали воинам ВСУ в некоторых подразделениях Десантно-штурмовых войск, сообщает Военный курьер.

По данным волонтерки Оксаны Корчинской, которая занимается помощью раненым на передовой, речь идет об аптечках китайского производства, содержащих некачественные кровоостанавливающие турникеты, марлю вместо гемостатических повязок и бинты советского образца.

Самая большая проблема именно с китайскими турникетами, поскольку именно от их качества зависит жизнь бойца во время ранения.

Как утверждает Корчинская, всего на фронт вместе с аптечками попали около 40 тысяч некачественных турникетов китайского производства. Поставку средств для остановки кровотечения в зону боевых действий организовало Командование медицинских сил ВСУ.

Корчинская сообщила, что бойцы неоднократно жаловались, что эти турникеты не держат необходимое давление для остановки кровотечения, быстро ослабевают, а часто просто рвутся. По ее словам, один из военнослужащих даже написал рапорт командованию о разрыве турникета, которым пытались остановить кровотечение.

Также Корчинская пожаловалась на низкое качество китайских гемостатических повязок, которые, по ее словам, оказались «простой спрессованной марлей».

Подтвердил сообщение волонтера и врач Роман Штибель, которому тоже известно о выдаче некачественных турникетов на передовой.

«Они никем не сертифицированы», — добавил Штибель, оценивая качество этих экстренных средств.

Боевой медик Мария Назарова тоже пожаловалась на некачественные турникеты, выданные военным:

«Я их даже для тренировок не могу использовать, они рвутся с пары оборотов, – написала Назарова в Facebook. – Некачественные турникеты убивают. Те, кто выдают их – убийцы», – отметила она.



Также медик опубликовала фото на котором изображен украинский военный, который якобы истек кровью из-за некачественного турникета.

Командование медицинских сил ВСУ отреагировало на волну критики со стороны медиков и волонтеров. Оно сообщило, что самостоятельно не закупало китайские аптечки, а получило их в качестве международной технической помощи.

Командование признало, что после заявления начальника медицинской службы одной из воинских частей выдачу аптечек с некачественными турникетами приостановили и по ним провели служебную проверку с соответствующей экспертизой. Впрочем, эксперты вроде бы не выявили проблем с использованием выданных в аптечках турникетов и считают их эффективными средствами.