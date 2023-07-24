Бійці ЗСУ можуть загинути на передовій від неякісних китайських турнікетів

Днями волонтери і медики почали скаржитися на індивідуальні аптечки, які роздали воїнам ЗСУ у деяких підрозділах Десантно-штурмових військ, повідомляє Військовий кур’єр.

За даними волонтерки Оксани Корчинської, яка займається допомогою пораненим на передовій, мова йде про аптечки китайського виробництва, які містять неякісні кровоспинні турнікети, марлю, замість гемостатичних пов’язок та бинти радянського зразка.

Найбільша проблема саме з китайськими турнікетами, оскільки, саме від їхньої якості залежить життя бійця під час поранення.

Як стверджує Корчинська, всього на фронт разом з аптечками потрапило близько 40 тисяч неякісних турнікетів китайського виробництва. Поставку засобів для зупинки кровотечі у зону бойових дій організувало Командування медичних сил ЗСУ.

Корчинська повідомила, що бійці неодноразово скаржилися, що ці турнікети не тримають необхідний тиск для зупинки кровотечі, швидко послаблюються, а часто просто рвуться. За її словами, один з військовослужбовців навіть написав рапорт командуванню про розрив турнікету, яким намагалися зупинити кровотечу.

Також Корчинська поскаржилася на низьку якість китайських гемостатичних пов’язок, які за її словами, виявилися “простою спресованою марлею”.

Підтвердив повідомлення волонтерки і лікар Роман Штибель, якому теж відомо про видачу неякісних турнікетів на передовій.

«Вони ніким не сертифіковані», – додав Штибель, оцінюючи якість цих екстрених засобів.

Бойовий медик Марія Назарова теж поскаржилася на неякісні турнікети, які видали військовим: «Я їх навіть для тренувань не можу використовувати, вони рвуться з пари обертів, – написала Назарова у Facebook. – Неякісні турнікети вбивають. Ті, хто видають їх – вбивці», – зауважила вона.



Також медик опублікувала фото, на якому зображено українського військового, який нібито стік кров’ю через неякісний турнікет.

Командування медичних сил ЗСУ відреагувало на хвилю критики з боку медиків та волонтерів. Воно повідомило, що самостійно не закуповувало китайські аптечки, а отримало їх у якості міжнародної технічної допомоги.

Командування визнало, що після заяви начальника медичної служби однієї з військових частин, видачу аптечок з неякісними турнікетами призупинили і по них провели службову перевірку з відповідною експертизою. Утім, експерти начебто не виявили проблем із використанням виданих у аптечках турнікетів і вважають їх ефективними засобами.