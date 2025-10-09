Прокуратура оскаржила суму застави для підозрюваних у розтраті бюджету

Прокуратура оскаржила рішення суду щодо розміру застави для двох підозрюваних у розтраті бюджету Харкова.

“Як повідомлялось раніше, у 2018–2024 роках тодішній гендиректор спільно із першим заступником комунального підприємства у Харкові організували оборудку. Збитки бюджету склали майже сім мільйонів гривень”, – нагадали правоохоронці.

Суд першої інстанції обрав для них запобіжний захід і відправив до СІЗО з правом внесення застави:

для колишнього гендиректора – 908 400 грн.;

для першого заступника – 242 240 грн.

Однак у прокуратурі оскаржили рішення й суд виніс нові суми застави:

для ексгендиректора – 3 936 400 грн;

для першого заступника – 1 514 000 грн.

Крім того, відсторонив першого заступника від займаної посади.

Нагадаємо, раніше У Харківській обласній прокуратурі повідомили: на махінаціях в обласному центрі викрили керівництво комунального підприємства. За даними слідства, оборудка, яку організували 58-річний гендиректор та 68-річний перший заступник КП, діяла впродовж 2018–2024 років. Правоохоронці встановили: маючи виключне право підпису фінансових документів, укладали додаткові угоди без проведення обов’язкових процедур публічних закупівель. Внаслідок цієї «схеми» через приватну компанію відбувалося постачання труб, комплектуючих та обладнання для підприємства з переплатою у порівнянні з ринковою вартістю. У прокуратурі підрахували, що внаслідок цієї схеми громаді Харкова було завдано збитків на майже 7 млн гривень. Фігурантам повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) ККУ.