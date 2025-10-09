Прокуратура оскаржила суму застави для підозрюваних у розтраті бюджету
Прокуратура оскаржила рішення суду щодо розміру застави для двох підозрюваних у розтраті бюджету Харкова.
“Як повідомлялось раніше, у 2018–2024 роках тодішній гендиректор спільно із першим заступником комунального підприємства у Харкові організували оборудку. Збитки бюджету склали майже сім мільйонів гривень”, – нагадали правоохоронці.
Суд першої інстанції обрав для них запобіжний захід і відправив до СІЗО з правом внесення застави:
- для колишнього гендиректора – 908 400 грн.;
- для першого заступника – 242 240 грн.
Однак у прокуратурі оскаржили рішення й суд виніс нові суми застави:
- для ексгендиректора – 3 936 400 грн;
- для першого заступника – 1 514 000 грн.
Крім того, відсторонив першого заступника від займаної посади.
Нагадаємо, раніше У Харківській обласній прокуратурі повідомили: на махінаціях в обласному центрі викрили керівництво комунального підприємства. За даними слідства, оборудка, яку організували 58-річний гендиректор та 68-річний перший заступник КП, діяла впродовж 2018–2024 років. Правоохоронці встановили: маючи виключне право підпису фінансових документів, укладали додаткові угоди без проведення обов’язкових процедур публічних закупівель. Внаслідок цієї «схеми» через приватну компанію відбувалося постачання труб, комплектуючих та обладнання для підприємства з переплатою у порівнянні з ринковою вартістю. У прокуратурі підрахували, що внаслідок цієї схеми громаді Харкова було завдано збитків на майже 7 млн гривень. Фігурантам повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) ККУ.
Читайте також: У поліції назвали час, коли мешканці Харківщини найчастіше гинули у ДТП
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: залог, подозреваемые, прокуратура;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Прокуратура оскаржила суму застави для підозрюваних у розтраті бюджету»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 9 Жовтня 2025 в 11:10;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прокуратура оскаржила рішення суду щодо розміру застави для двох підозрюваних у розтраті бюджету Харкова.".