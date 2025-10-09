Live
  • Чт 09.10.2025
  • Харків  +13°С
  • USD 41.4
  • EUR 48.14

Прокуратура оскаржила суму застави для підозрюваних у розтраті бюджету

Події 11:10   09.10.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Прокуратура оскаржила суму застави для підозрюваних у розтраті бюджету

Прокуратура оскаржила рішення суду щодо розміру застави для двох підозрюваних у розтраті бюджету Харкова.

“Як повідомлялось раніше, у 2018–2024 роках тодішній гендиректор спільно із першим заступником комунального підприємства у Харкові організували оборудку. Збитки бюджету склали майже сім мільйонів гривень”, – нагадали правоохоронці.

Суд першої інстанції обрав для них запобіжний захід і відправив до СІЗО з правом внесення застави:

  •  для колишнього гендиректора – 908 400 грн.;
  •  для першого заступника – 242 240 грн.

Однак у прокуратурі оскаржили рішення й суд виніс нові суми застави:

  •  для ексгендиректора – 3 936 400 грн;
  • для першого заступника – 1 514 000 грн.

Крім того, відсторонив першого заступника від займаної посади.

Нагадаємо, раніше У Харківській обласній прокуратурі повідомили: на махінаціях в обласному центрі викрили керівництво комунального підприємства. За даними слідства, оборудка, яку організували 58-річний гендиректор та 68-річний перший заступник КП, діяла впродовж 2018–2024 років. Правоохоронці встановили: маючи виключне право підпису фінансових документів, укладали додаткові угоди без проведення обов’язкових процедур публічних закупівель. Внаслідок цієї «схеми» через приватну компанію відбувалося постачання труб, комплектуючих та обладнання для підприємства з переплатою у порівнянні з ринковою вартістю. У прокуратурі підрахували, що внаслідок цієї схеми громаді Харкова було завдано збитків на майже 7 млн гривень. Фігурантам повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) ККУ.

Читайте також: У поліції назвали час, коли мешканці Харківщини найчастіше гинули у ДТП

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Досить у комфорті залишатись – президент про Бєлгород, звідки б’ють по Харкову
Досить у комфорті залишатись – президент про Бєлгород, звідки б’ють по Харкову
09.10.2025, 12:13
Прокуратура оскаржила суму застави для підозрюваних у розтраті бюджету
Прокуратура оскаржила суму застави для підозрюваних у розтраті бюджету
09.10.2025, 11:10
Вкрали у військового ЗСУ 250 тисяч: чоловіків судитимуть у Харкові
Вкрали у військового ЗСУ 250 тисяч: чоловіків судитимуть у Харкові
09.10.2025, 11:52
Похолодання та дощі: що очікувати від погоди на Харківщині у найближчі дні
Похолодання та дощі: що очікувати від погоди на Харківщині у найближчі дні
08.10.2025, 13:14
У поліції назвали час, коли мешканці Харківщини найчастіше гинули у ДТП
У поліції назвали час, коли мешканці Харківщини найчастіше гинули у ДТП
09.10.2025, 10:29
Скільки грошей доведеться віддати за покупку тактичної аптечки в Харкові
Скільки грошей доведеться віддати за покупку тактичної аптечки в Харкові
09.10.2025, 09:44

Новини за темою:

22.01.2025
Екскомандувача ОТУ «Харків» затримали після виходу під заставу: пояснення ДБР
22.01.2025
Провал оборони Харківщини: генералам визначили застави, за одного вже внесли
27.12.2024
Підозрювані у махінаціях із єВідновленням вийшли з-під варти на Харківщині
17.07.2024
Розвідника Червінського відпустили на волю під заставу (відео)
24.11.2023
Внесли 15 млн грн застави. Нардеп із Харкова Одарченко вийшов із СІЗО


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Прокуратура оскаржила суму застави для підозрюваних у розтраті бюджету»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 9 Жовтня 2025 в 11:10;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прокуратура оскаржила рішення суду щодо розміру застави для двох підозрюваних у розтраті бюджету Харкова.".