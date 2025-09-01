Кукурудза й соняшник на Харківщині дозріли на два тижні раніше: чому це погано

Погодні умови у серпні на багатьох територіях Харківської області призвели до передчасного дозрівання врожаю, що негативно позначилося на його обсягах.

Йдеться про кукурудзу та соняшник, які достигли на два тижні раніше за середні багаторічні строки. Відповідно відбулося зниження продуктивності цих культур, тобто зменшення абсолютної ваги зерна та насіння, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

“Упродовж останнього літнього місяця переважно утримувалися малосприятливі агрометеорологічні умови для завершення вегетації пізніх культур”, – констатують у відомстві.

Так, локальні дощі в окремі дні першої та другої декад серпня суттєвого впливу на зволоження ґрунту не мали, посуха тривала. Опади 23 та 24 серпня покращили ситуацію на більшій частині області, але на півдні ґрунт залишався сухим, накопичення вологи не було.